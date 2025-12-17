Người con xa xứ bắc “Nhịp cầu Việt Nam” với thế giới

Sự kiện công chiếu bộ phim tài liệu "Once Upon a Bridge In Vietnam" (Ngày xửa ngày xưa trên một nhịp cầu ở Việt Nam) của đạo diễn người Pháp gốc Việt François Bibonne tại Đại học Harvard ở thành phố Boston (bang Massachussets, Mỹ) không chỉ là một buổi chiếu phim đơn thuần, mà là dịp để tinh thần và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam lan tỏa giữa một trong những trung tâm tri thức hàng đầu thế giới.

Đạo diễn François Bibonne trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mỹ. Ảnh: Lê Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mỹ, đạo diễn François Bibonne cho biết trong ký ức của anh, quê hương Việt Nam là những hình ảnh hết sức gần gũi, thân thương qua lời bà kể như giếng nước, gốc đa và những những câu hát dân ca mà bà gọi là “tiếng quê hương”. Suy nghĩ ấy luôn thúc giục anh trở về để làm điều gì đó cho quê hương Việt Nam. Vì thế, loạt phim "Once Upon a Bridge In Vietnam" ra đời, trở thành nhịp cầu mềm mại nhưng đầy sức nặng cảm xúc, kết nối bạn bè quốc tế với đất nước hình chữ S. Nếu "Once Upon a Bridge I" là bản giao hưởng của làn điệu quan họ, văn hóa truyền thống, phong cảnh và con người Việt Nam, thì "Once Upon a Bridge II" là “nhịp cầu” hết sức đặc biệt khi người đạo diễn tài hoa đã đưa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế bằng trái bóng tròn.

Tại hội trường Đại học Harvard, buổi công chiếu quy tụ nhiều sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu về Đông Nam Á, Việt Nam học, cùng cộng đồng người Việt và người gốc Việt đang sinh sống, học tập tại Boston. Ngay từ những khung hình đầu tiên, bộ phim đã đưa người xem đắm mình trong nhịp sống sôi động rất Việt Nam: tiếng còi xe Hà Nội, sắc xanh ruộng đồng, khán đài bóng đá rực lửa và những giai điệu dân ca, đàn bầu vang lên giữa không gian hiện đại. Bộ phim trở thành “lớp học mở” về Việt Nam, nơi bài giảng được kể bằng hình ảnh và âm nhạc thay vì giáo trình.

Tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc tại buổi công chiếu. Ảnh: Lê Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Mỹ



François Bibonne đã chọn góc nhìn đời thường với hình ảnh trẻ em đá bóng trên sân đất, người hâm mộ ở các thành phố lớn và vùng quê, sự cuồng nhiệt chân thật trên khán đài. Song song với đó, âm nhạc truyền thống – từ tiếng đàn bầu, làn điệu quan họ đến nhạc cồng chiêng – đan xen cùng những âm thanh của đời sống đô thị và sân cỏ. Chính sự kết hợp ấy giúp khán giả tại Harvard dù có thể chưa đến Việt Nam nhưng vẫn cảm nhận rõ “tinh thần Việt”: đó là sự gắn kết cộng đồng, niềm vui giản dị, khát khao vươn lên và niềm tự hào về màu cờ sắc áo. Bóng đá, qua lăng kính của François Bibonne, trở thành nhịp cầu mời bạn bè quốc tế bước sâu vào chiều sâu văn hóa của Việt Nam.

Sau phần chiếu phim, buổi giao lưu giữa đạo diễn và khán giả diễn ra trong không khí cởi mở, đầm ấm. Nhiều câu hỏi xoay quanh hành trình cá nhân của một người Pháp gốc Việt trở về tìm cội nguồn, cách anh tiếp cận âm nhạc truyền thống và việc lựa chọn bóng đá như nhịp cầu nối Việt Nam với thế giới. Buổi giao lưu cũng mở ra những chủ đề rộng hơn về bản sắc dân tộc, về vai trò và trách nhiệm của những người trẻ tuổi gốc Việt trong việc kể “Câu chuyện Việt Nam” với thế giới.

Đông đảo khán giả Mỹ và người Mỹ gốc Việt tới xem bộ phim Once upon a Bridge in Vietnam. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Sự kiện một bộ phim tài liệu về Việt Nam được chiếu tại Đại học Harvard mang ý nghĩa vượt ngoài giá trị nghệ thuật. Đó là minh chứng cho sức hấp dẫn của những câu chuyện chân thật, tinh tế về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ: vừa phát triển năng động, vừa biết cách giữ gìn các giá trị và bản sắc văn hóa truyền thống. Đối với cộng đồng người Việt và người gốc Việt tại Mỹ, buổi công chiếu là dịp để nhìn về quê hương qua lăng kính mới vừa lạ vừa quen. Với bạn bè quốc tế, bộ phim là dịp để hiểu Việt Nam hơn và gần Việt Nam hơn, không chỉ qua những dấu mốc lịch sử hay số liệu kinh tế mà qua tiếng cười trên sân bóng, tiếng đàn bầu da diết thẳm sâu và ánh mắt rạng ngời của những con người trên dải đất hình chữ S./.