Người cán bộ trẻ "thắp lửa ước mơ" nơi miền biên viễn

Trung úy Hoàng Trung Kiên tặng cờ Tổ quốc cho đồng bào khu vực biên giới. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN



Tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng), Trung úy Hoàng Trung Kiên (sinh năm 2002), Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, là một trong những cán bộ trẻ tiêu biểu, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu bởi sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc, cũng như những việc làm cụ thể vì nhân dân khu vực biên giới.

Công tác ở địa bàn biên giới, Trung úy Hoàng Trung Kiên hiểu rõ rằng, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì trước hết phải nắm chắc địa bàn, hiểu dân, gần dân. Trên cương vị Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, anh không chỉ làm tốt vai trò tham mưu mà còn trực tiếp xuống cơ sở, đến từng xóm, từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động.

Trung úy Hoàng Trung Kiên giới thiệu về cột mốc biên giới tại Tiết học ngoại khóa về Biên cương cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Trong năm 2025, Trung úy Kiên đã cùng Đội vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được 64 lần với 858 lượt người tham gia; tích cực giúp nhân dân lao động trồng trọt, thu hoạch vụ mùa, di dời chuồng trại; tham gia thực hiện phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát”; tặng cờ Tổ quốc và hướng dẫn treo cờ cho nhân dân các xóm biên giới…

Là một trong những hộ được Đồn Biên phòng Đàm Thủy hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình bà Hoàng Thị Bến (xóm Long Giang, xã Đàm Thủy) đã rất quen thuộc với hình ảnh của Trung úy Kiên khi anh và đồng đội thường xuyên xuống thăm hỏi, trực tiếp giúp đỡ ngày công để bà có ngôi nhà mới khang trang. Bà Bến chia sẻ: "Gia đình thuộc hộ nghèo, nếu không có các anh Biên phòng và chính quyền giúp đỡ, tôi không dám mơ có căn nhà như hôm nay".

Trung úy Hoàng Trung Kiên được Tuyên dương là 1 trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng năm 2025. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN



Khi được hỏi thêm về Trung úy Kiên, bà Bến xúc động nói: “Cán bộ Kiên không phải chỉ xuống nói rồi về mà còn làm cùng dân, ở cùng dân, hiểu hoàn cảnh từng nhà. Có việc gì khó, bà con gọi là có mặt. Nhờ vậy, bà con đều tin và làm theo”.

Em Đàm Văn Tuân (xóm Bản Ruộc, xã Đàm Thủy) là con nuôi của Đồn Biên phòng Đàm Thủy. Tuân đang học lớp 9, Trường Trung học cơ sở xã Đàm Thủy, từ lâu đã trở thành người thân quen thuộc của đơn vị. Mồ côi cha từ khi còn nhỏ, gia cảnh nghèo khó nên Tuân được các chú bộ đội đón về chăm sóc, nuôi ăn học từ năm 2023. Em là người dân tộc Tày, ánh mắt còn rụt rè nhưng sáng ngời hy vọng. Kể với giọng khẽ run, Tuân nói: “Các chú bộ đội cho cháu ăn cơm, đưa đi học, may quần áo, còn mua đồ chơi nữa. Cháu coi các chú như ba mẹ của mình...”.

Chia sẻ thêm về Tuân, Trung úy Hoàng Trung Kiên cho biết anh cùng đồng đội đã gắn bó, đồng hành sát sao với em. Từ việc hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt đến việc kèm cặp, động viên tinh thần, tất cả đều được các anh thực hiện bằng sự tận tâm, trách nhiệm, thật sự yêu thương và cả những lo lắng lặng thầm như người cha, người anh. Trung úy Kiên mong Tuân sẽ được ăn học đầy đủ để có một tương lai tươi sáng hơn…\

Trung úy Hoàng Trung Kiên được Tuyên dương là 1 trong 10 Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2025. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Trong hoạt động Đoàn, Trung úy Hoàng Trung Kiên tham mưu duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, chương trình thanh niên, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ như: Tổ chức trồng mới được 1.500 cây trong hoạt động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2025”; thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2025”, Tiếp sức mùa thi năm 2025. Bên cạnh đó là duy trì hiệu quả chương trình “Tiết kiệm phụ cấp, hướng tới tương lai”; các mô hình “Ngôi nhà xanh” tiết kiệm, “Tay kéo Biên phòng”…

Thiếu tá Nguyễn Việt Giang - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đàm Thủy đánh giá, trên cương vị Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Trung úy Hoàng Trung Kiên đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn tổ chức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác củng cố quốc phòng an ninh xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện...

Thiếu tá Nguyễn Việt Giang nhấn mạnh: Trung úy Kiên cũng thường xuyên bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, từ đó tham mưu hiệu quả các công việc liên quan. Trong công tác dân vận, đồng chí Kiên có cách làm linh hoạt, gần dân, được nhân dân tin tưởng và làm theo…

Với những thành tích xuất sắc, Trung úy Hoàng Trung Kiên được tuyên dương “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2025 của Bộ đội Biên phòng; một trong 10 Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2025 và nhiều giấy khen của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng…

Ở biên cương Tổ quốc, người lính biên phòng không chỉ là người bảo vệ chủ quyền mà còn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Những cán bộ trẻ như Trung úy Hoàng Trung Kiên chính là những “hạt nhân” góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc./.