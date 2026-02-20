Ngư dân Thanh Hóa tấp nập ra khơi những ngày đầu năm mới

Anh Ngô Quang Tùng, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa đang chuẩn bị lưới cá để ra khơi trong chiều 19/2. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Tại bờ biển phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, ngay từ sáng nay, nhiều chiếc thuyền với công suất lớn, nhỏ đã bắt đầu ra khơi lấy may trong dịp đầu năm mới. Các ngư dân ra khơi thời điểm này chủ yếu là đi đánh bắt gần bờ, đánh bắt các loại cá như cá, tôm, ghẹ, những ngư dân này mong muốn chuyến ra khơi đầu năm mới này sẽ báo hiệu mùa khai thác thủy sản bội thu.

Ngư dân Ngô Quang Tùng, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa cho biết, gia đình đã có nhiều năm vươn khơi, bám biển bằng nghề đánh bắt hải sản. Trong sáng ngày mùng 3 Tết, ông đã quyết định ra khơi lấy may đầu năm, việc chọn ngày ra khơi rất quan trọng, với ước muốn ra khơi cả năm sẽ đem về nhiều cá, tôm trong khoang tày, hứa hẹn một năm mới đầy may mắn.

“Chuyến ra khơi đầu năm này tôi đánh bắt chủ yếu gần bờ, hiện tôi và các ngư dân khác cũng ra khơi sáng này đang gỡ tôm, cá, ghẹ, của biển ra khỏi lưới để mang bán. Dù sản lượng ít nhưng đã có nhiều người dân mua hết ngay tại bến tàu, ước tính chuyến ra khơi này tôi thu hoạch được gần 2 triệu đồng từ tiền bán hải sản trong dịp đầu năm mới”, ông Ngô Quang Tùng chia sẻ.

Người dân phường Sầm Sơn, Thanh Hóa lấy cá từ lưới vừa đánh bắt trên biển. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Anh Văn Đình Hòa, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa đang chuẩn bị lưới cá để ra khơi trong chiều 19/2. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Tại Cảng Cá lạch Bạng, không khí đánh bắt hải sản tại các vùng biển đã nhộn nhịp trở lại, báo hiệu một mùa đánh bắt bội thu trong năm nay. Những mẻ cá đầy khoang gồm các loại cá như cá trắm, cá bạc má, cá giảm cơm, cá mối, tôm mực, ghẹ được ngư dân vận chuyển xuống bán cho tiểu thương, năm nay giá cả các loài hải sản khá ổn định và không biến động so với mọi năm.

Ngư dân Phạm Văn Toàn, chủ tàu TH 2347, phường Hải Bình, Thanh Hóa cho hay, chuyến ra khơi đánh bắt hải sản vào tối mùng 2, đến sáng mùng 3 mang về nhiều tấn cá, mực, ghẹ… cho thu nhập hơn 1,5 triệu đồng. Đây là điềm may mắn đầu năm báo hiệu những chuyến đi biển sắp tới sẽ thuận buồm, xuôi gió, tôm cá đầy khoang. Với nhiều ngư dân, việc ra khơi, bám biển cũng là mong muốn giữ gìn biển đảo quê hương và góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại vùng ven biển Thanh Hóa.

Ông Đinh Tiến Đạt, Phụ trách Cảng cá Lạch Bạng, Ban Quản lý cảng cá tỉnh Thanh Hóa khẳng định, những chuyến tàu ra khơi của ngư dân trong dịp đầu năm mới mang về đầy ắp tôm, cá khi cập bến như tiếp thêm động lực giúp ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Về phía Ban Quản lý cảng cá tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tuyên truyền cho các chủ tàu khai thác hải sản đảm bảo đúng quy định pháp luật, đồng thời đồng hành cùng với ngư dân trong những chuyến vươn khơi, bám biển sắp tới.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, tỉnh có khoảng 8 cảng cá; trong đó, có 3 cảng cá lớn là cảng cá Hòa Lộc, Lạch Hới và Lạch Bạng, với 102 km bờ biển và vùng lãnh hải rộng gần 17.000 km2. Hiện địa phương hiện đang có 6.218 tàu cá với sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 1/2026 đạt 19.885 tấn…

Ông Lê Văn Sáng, Phó chi cục trưởng Chi cục biển đảo và thủy sản tỉnh Thanh Hóa cho biết, để ngư dân ra khơi thuận lợi trong năm mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sẽ phối hợp UBND xã, phường có biển và Bộ đội biên phòng khuyến cáo bà con đánh bắt hải sản an toàn cho người và tàu cá. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo, thủy sản, chống khai thác IUU, cũng như theo dõi các tàu cá qua hệ thống giám sát hành chính, thực hiện các giải pháp để ngư dân khai thác an toàn, có hiệu quả./.