Ngư dân giữ chủ quyền và an ninh năng lượng

Đại diện Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ giới thiệu về hệ thống đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội nghị, đại diện Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ giới thiệu chi tiết về hệ thống đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau và tầm quan trọng của các công trình khí đối với an ninh năng lượng quốc gia. Ngư dân được phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ an toàn công trình dầu khí, các khu vực cấm, khu vực hạn chế hoạt động trên biển.



Báo cáo viên cũng chỉ rõ những nguy cơ và hậu quả pháp lý khi tàu cá xâm phạm hành lang an toàn, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của ngư dân trong việc kịp thời phát hiện, thông báo các hành vi đe dọa đến an ninh công trình khí.





Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình tuyên truyền các nội dung chống khai thác IUU đến ngư dân tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Đồn Biên phòng Trung Bình tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản năm 2017 và các quy định quản lý hoạt động của người, phương tiện tại khu vực biên giới biển. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phổ biến sâu rộng các nội dung về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời phân tích những tác động tiêu cực từ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam.



Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ đội Biên phòng thành phố cũng hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm các quy định khi khai thác trên biển và giới thiệu mô hình "Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới". Qua đó, người dân được hướng dẫn khai thác các nền tảng số để tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và phản ánh kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.



Các đại biểu Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ và Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố tham gia hội nghị tuyên truyền. Ảnh: TTXVN phát



Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác vận động quần chúng khu vực biên giới biển tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và khai thác IUU. Hoạt động này góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững./.