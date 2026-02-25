Ngư dân Đồng Tháp tất bật ra khơi sau Tết

Các tàu cá neo đậu tại Cảng cá Vàm Láng, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Cùng làng biển Tân Long của phường Mỹ Tho, làng biển ấp xóm Lăng của xã Gia Thuận là một trong hai làng biển của tỉnh Đồng Tháp nhộn nhịp với cảnh ngư dân hối hả vá lưới, vận chuyển lương thực xuống tàu với cảnh hàng chục can dầu được xếp bên thành tàu, hàng trăm cây đá lạnh được chuyển xuống hầm tàu để ướp cá…

Tại cảng cá Vàm Láng, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp, các chủ tàu cá khẩn trương chuẩn bị cho chuyến ra khơi; trong đó, có lễ cúng bến là một nghi lễ không thể thiếu được trước khi ra khơi như thông lệ của người đi biển.

Ngư dân vận chuyển bình gas cho chuyến ra khơi đầu năm mới. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Chủ tàu chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn gồm: lợn quay, xôi đậu, cháo vịt… để cúng bến với hy vọng một chuyến đánh bắt được xuôi chèo mát mái, cầu mong thuận buồm xuôi gió, ngư trường nhiều hải sản để tàu trở về đầy ắp cá.

Trong không khí làm việc hối hả, khẩn trương, các thuyền viên (hay còn gọi là "bạn ghe") đều náo nức, phấn khởi chuẩn bị cho chuyến đi mới. Tiếng cười nói vui vẻ làm xôn xao cả một khu vực cảng cá Vàm Láng.

Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Địa phương hiện có 566 tàu cá, đánh bắt xa bờ; trong đó, có 466 phương tiện đánh bắt xa bờ, với sản lượng khai thác trung bình hàng năm đạt trên 10.000 tấn hải sản. Ngư dân xã Gia Thuận nói riêng cũng như của tỉnh Đồng Tháp nói chung bên cạnh việc góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương còn thúc đẩy phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá truyền thống của huyện nhà cũng như góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Lê Văn Muồi, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, sau những ngày nghỉ Tết, vui Xuân, các tàu cá của nghiệp đoàn sau khi chuẩn bị hậu cần đã sẵn sàng làm thủ tục để ra khơi tiếp tục đánh bắt hải sản, đóng góp cho sản lượng khai thác hải sản của xã Gia Thuận cũng như của tỉnh Đồng Tháp.

Nghiệp đoàn nghề cá Gia Thuận Vàm Láng hiện có 30 thành viên với phương tiện đánh bắt xa bờ cùng sản lượng mỗi năm khoảng 20.000 tấn. Nghiệp đoàn có các tàu vận chuyển hải sản sau khi đánh bắt vào bờ với tần suất vào bờ thường xuyên hơn so với trước đây là vào bờ sau chuyến đánh bắt kết thúc (từ 2-3 tháng), giúp các tàu cá tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao hiệu quả cho các chuyến đánh bắt hải sản trên biển.

Hiện nay, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Đồng Tháp duy trì và tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân.

Tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Vàm Láng thuộc Đồn Biên phòng Kiểng Phước, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp, các cơ quan chức năng tích cực hoàn thành các thủ tục cần thiết xuất bến để các tàu cá đánh bắt xa bờ ra khơi trong chuyến biển đầu năm. Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Vàm Láng tập trung trực 24/24 h làm thủ tục xuất bến cho các phương tiện một cách nhanh chóng, đảm bảo chặt chẽ, tránh thiếu sót và không gây phiền hà cho bà con.

Thiếu tá Nguyễn Lâm Tuấn, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Kiểng Phước thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp trao đổi: trước ra khơi, lực lượng Bộ đội Biên phòng cho chủ phương tiện làm bản cam kết và kiểm tra chặt chẽ về máy giám sát hành trình, tổ chức tuyên truyền bà con ngư dân, đặc biệt là thuyền trưởng không đánh bắt vi phạm chủ quyền các nước láng giềng. Qua đó, nâng cao nhận thức chấp hành các quy định về khai thác hải sản trên biển, không vi phạm khai thác IUU, góp phần gỡ "thẻ vàng" góp phần phát triển thủy sản bền vững.



Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tỉnh hiện có 1.523 tàu cá, với tổng công suất máy 553.980 CV; trong đó, tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 1.182 tàu và 341 tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Tổng số lao động đang hoạt động nghề cá trực tiếp khoảng 9.590 người. Đến nay, có 100% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đưa vào hoạt động.

Hoạt động khai thác hải sản của đội tàu cá trong tỉnh đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giúp giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Xác định khai thác hải sản là một trong những chương trình kinh tế trọng điểm của địa phương, tỉnh Đồng Tháp đã có định hướng chiến lược của tỉnh ưu tiên phát triển đội tàu công suất lớn, vươn ra những vùng biển khơi xa thuộc chủ quyền đất nước; đồng thời, đầu tư phát triển các cụm dịch vụ hậu cần cả trên biển lẫn đất liền phục vụ ngư dân. Để thực hiện định hướng này, tỉnh Đồng Tháp tập trung nguồn vốn đầu tư mở rộng cảng cá Vàm Láng ở xã Gia Thuận, xây dựng khu neo đậu tránh bão cửa sông Soài Rạp...

Cùng với đó, tỉnh Đồng Tháp cũng có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngư dân đầu tư vốn kiện toàn trang thiết bị, ngư lưới cụ nhằm giúp ngư dân yên tâm bám biển khai thác hải sản./.