Ngôn ngữ và văn hóa đóng vai trò kết nối sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Giáo sư Lee Jai Hee, Hiệu trưởng Viện Cao học Ngôn ngữ Quốc tế (IGSE) Seoul trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc về chuyến thăm. Ảnh: Trường Giang - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Đánh giá vai trò của giáo dục ngôn ngữ trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc, Giáo sư Lee nhấn mạnh: “Ngôn ngữ và văn hóa là những yếu tố ‘quyền lực mềm’, đóng vai trò kết nối sâu sắc giữa hai dân tộc. Từ năm 2020, IGSE tiên phong mở ngành đào tạo Thông – Biên dịch Hàn – Việt, với mục tiêu phát triển đội ngũ nhân lực ưu tú, làm cầu nối ngôn ngữ và văn hóa trong hợp tác song phương”.

Theo Giáo sư Lee, chương trình đào tạo của IGSE chú trọng phát triển đồng đều 3 năng lực: thông thạo ngôn ngữ, am hiểu văn hóa – xã hội và khả năng dịch thuật chuyên nghiệp. Từ năm 2026, IGSE sẽ mở thêm ngành Quản trị Kinh doanh chuyên sâu Hàn – Việt, nhằm đào tạo phiên dịch viên chuyên ngành kết hợp kiến thức quản trị doanh nghiệp, hướng đến nguồn nhân lực làm việc trong các tập đoàn Hàn Quốc.

Hiện có khoảng 100 lưu học sinh Việt Nam đang theo học bậc sau đại học tại IGSE, trong đó có 20 người theo học tiến sĩ. IGSE cũng triển khai các chương trình học bổng, trong đó có học bổng đặc biệt dành cho sinh viên xuất sắc.

Đáng chú ý, IGSE đã ký Biên bản ghi nhớ với 8 trường đại học tại Việt Nam để triển khai mô hình đào tạo liên kết như chương trình 1+1, song bằng và chuyển giao chương trình đào tạo. Kinh nghiệm hợp tác thành công với các trường đại học tại Uzbekistan đang tạo tiền đề để nhân rộng mô hình này sang Việt Nam.

Về chính sách giáo dục ngôn ngữ tại Hàn Quốc, Giáo sư cho biết tiếng Việt hiện được giảng dạy chính thức tại 4 trường trung học, đồng thời là một trong 8 ngoại ngữ thứ hai được lựa chọn trong kỳ thi đại học quốc gia. Đây là minh chứng cho sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng người Việt tại xứ sở kim chi và nhu cầu hiểu biết sâu sắc hơn về Việt Nam trong xã hội Hàn Quốc.

Giáo sư Lee nhấn mạnh: “Tôi tin rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ hai nước, góp phần vun đắp nền tảng bền vững cho một mối quan hệ đối tác chiến lược thực chất và dài lâu”./.