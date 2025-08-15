Ngôi làng giữa biển khơi được công nhận điểm du lịch cộng đồng

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và trao quyết định công nhận Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải cho lãnh đạo Đặc khu Cát Hải. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Phát biểu tại lễ công bố, ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải cho biết, ngày 19/6/2025, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định công nhận Việt Hải thuộc Đặc khu Cát Hải là Điểm du lịch cộng đồng. Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải gồm 2 thôn (thôn 1 và thôn 2) với 87 hộ dân, 295 nhân khẩu đang sinh sống. Việt Hải là nơi sở hữu cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, là điểm đến dành cho những người yêu thiên nhiên, yêu vẻ đẹp hoang sơ. Đến với Việt Hải, du khách sẽ cảm nhận được nét văn hóa rất riêng, độc đáo cùng với đời sống bình dị của người dân bản địa. Việt Hải đã và đang dần trở thành điểm du lịch cộng đồng thu hút, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Để khai thác hiệu quả, bền vững Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải, ông Vũ Hữu Vững đề nghị các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, hợp tác xã các thôn và nhân dân Việt Hải cần tuyên truyền cho người dân hiểu rõ giá trị nổi bật của Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải trong Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, để nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.