Ngoại ngữ – nền tảng giúp sinh viên hội nhập quốc tế

Theo anh Lê Xuân Dũng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, năng lực ngoại ngữ không còn đơn thuần là một kỹ năng mà đã trở thành năng lực nền tảng, thiết yếu đối với từng sinh viên trên hành trình học tập, lập thân, lập nghiệp và dần khẳng định vị thế trong môi trường quốc tế. Do đó, sinh viên cần chủ động rèn luyện, nâng cao trình độ ngoại ngữ gắn với phát triển kỹ năng hội nhập, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động.



“Ngày hội không chỉ là sân chơi học thuật mà còn tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận các xu hướng mới trong học tập ngoại ngữ gắn với công nghệ, qua đó từng bước hình thành năng lực thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu”, anh Lê Xuân Dũng chia sẻ.

Ban tổ chức tham quan các gian hàng trải nghiệm tại ngày hội English Camp 2026. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Ngày hội Sinh viên với ngoại ngữ – English Camp 2026 là hoạt động trọng điểm trong chuỗi “Tuần lễ cao điểm Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tự tin hội nhập” năm học 2025 – 2026, nhằm cụ thể hóa các giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên; đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.Năm 2026, Ngày hội được tổ chức theo hướng kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp, góp phần mở rộng không gian tiếp cận, tăng tính tương tác và tạo điều kiện để đông đảo sinh viên tham gia, trải nghiệm.Ban Tổ chức cho biết, trong khuôn khổ Ngày hội, các hoạt động trực tuyến đã được triển khai như chương trình “Test Your English”, chuyên mục “English Tips & Tricks” và thử thách “AI-Driven Innovation”. Các hoạt động này đã thu hút hơn 50.000 lượt tiếp cận và hơn 10.000 lượt tương tác trên các nền tảng trực tuyến, cho thấy sự quan tâm lớn của sinh viên đối với việc học ngoại ngữ gắn với công nghệ và xu hướng mới.Trong không gian Ngày hội, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động đa dạng, kết hợp các yếu tố học thuật, văn hóa và công nghệ. Nổi bật là các không gian giao lưu văn hóa quốc tế như “Global Groove”, “Heritage Horizon”, “National Cultures”, tạo điều kiện để sinh viên tìm hiểu về văn hóa, con người và ngôn ngữ của nhiều quốc gia thông qua các hoạt động trình diễn, triển lãm và trải nghiệm tương tác.Bên cạnh đó, các sân chơi học thuật cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên như cuộc thi “Rung chuông vàng” với các câu hỏi về kiến thức quốc tế; cuộc thi thuyết trình “Exploring Vietnamese Culture” giúp sinh viên giới thiệu văn hóa Việt Nam bằng song ngữ Anh – Việt; hoạt động thi thử chứng chỉ PTE trên máy tính trong điều kiện mô phỏng thực tế, hỗ trợ sinh viên làm quen với các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc tế.Ngoài ra, các chuyên đề, hội thảo như “Startup Ignite”, “Diplomatic Protocol and International Communication” và “Green Labor Mobility in the Net Zero Era” đã mang đến cho sinh viên những góc nhìn thực tiễn về khởi nghiệp, giao tiếp quốc tế và xu hướng lao động xanh trong bối cảnh phát triển bền vững, qua đó góp phần định hướng nghề nghiệp và nâng cao năng lực hội nhập.Tham gia Ngày hội, bạn Nguyễn Minh Anh, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, cho biết: “Em rất ấn tượng với không gian đa văn hóa và các hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội. Việc được giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường thực tế giúp em tự tin hơn, đồng thời học hỏi thêm nhiều kiến thức về văn hóa quốc tế và các xu hướng nghề nghiệp mới”.Ngày hội Sinh viên với ngoại ngữ – English Camp 2026 được kỳ vọng là môi trường để sinh viên học tập, trải nghiệm và kết nối toàn diện; qua đó nâng cao sự tự tin trong sử dụng ngoại ngữ, chủ động hội nhập và không ngừng phát triển bản thân, góp phần hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước./.