Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Nâng tầm vị thế đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới



Đánh giá về ý nghĩa của Hội nghị Ngoại giao lần này, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết Hội nghị có 3 điểm đặc biệt quan trọng nổi bật.



Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi trả lời PV. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Thứ nhất, đây là dịp toàn ngành quán triệt sâu sắc các đường lối, nghị quyết đối ngoại của Đảng và Nhà nước.



Thứ hai, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn chiến lược 100 năm (đến mốc 2030 và 2045).



Thứ ba, hệ thống chỉ đạo đối ngoại đã được hoàn thiện thống nhất với việc thành lập Ban Chỉ đạo của Nhà nước về ngoại giao và hội nhập quốc tế do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu.



Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, đối ngoại hiện được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xếp ngang tầm với quốc phòng và an ninh. Điều này đặt ra trách nhiệm hết sức vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề cho lực lượng làm công tác ngoại giao.



Ba trụ cột cốt lõi: Chủ động - Kiến tạo - Năng lực



Nêu quan điểm về phương châm hành động của ngoại giao Việt Nam trước những chuyển biến mang tính thời đại, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Phạm Quang Vinh nhận định ngành Ngoại giao cần tập trung vào ba từ khóa then chốt, đó là Chủ động, Kiến tạo và Năng lực. Thứ nhất, đây là dịp toàn ngành quán triệt sâu sắc các đường lối, nghị quyết đối ngoại của Đảng và Nhà nước.Thứ hai, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn chiến lược 100 năm (đến mốc 2030 và 2045).Thứ ba, hệ thống chỉ đạo đối ngoại đã được hoàn thiện thống nhất với việc thành lập Ban Chỉ đạo của Nhà nước về ngoại giao và hội nhập quốc tế do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu.Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, đối ngoại hiện được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xếp ngang tầm với quốc phòng và an ninh. Điều này đặt ra trách nhiệm hết sức vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề cho lực lượng làm công tác ngoại giao.Nêu quan điểm về phương châm hành động của ngoại giao Việt Nam trước những chuyển biến mang tính thời đại, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Phạm Quang Vinh nhận định ngành Ngoại giao cần tập trung vào ba từ khóa then chốt, đó là Chủ động, Kiến tạo và Năng lực.