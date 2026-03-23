Nghĩa tình trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ



* Trân trọng từng thông tin



Đội K91 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Từ ngày 2/1 đến nay, Đội K91 triển khai nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp). Hơn 2 tháng qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đội K91 còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Phú Hựu cùng bà con nhân dân địa phương thực hiện các hoạt động như: Phát hoang, dọn dẹp, vệ sinh và chỉnh trang cảnh quan nhiều tuyến đường nông thôn… Qua đó, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng; tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Các cựu chiến binh, người dân địa phương đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.



Điển hình như, ông Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1946) ở xã Phú Hựu cung cấp cho Đội K91 thông tin tại khu vực gò cao thuộc ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu có chôn cất 11 liệt sĩ và đã tìm kiếm, cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ, còn 3 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy. Các liệt sĩ này thuộc Đại đội 208 Vĩnh Long, hy sinh khoảng từ năm 1969 - 1971. Từ thông tin của ông Nguyễn Văn Tư và người dân địa phương, Đội K91 tiến hành xác minh thông tin, khảo sát vị trí, tiến hành đào tìm. Sau khi mở rộng khu vực đào tìm với gần 500 m3 đất, Đội K91 đã tìm thấy 2 bộ hài cốt ở độ sâu khoảng 1,5-1,8m; còn nhiều xương cùng các di vật như cúc áo, võng dù, vải quần, áo…



Trước đó, Đội K91 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Ba Phnum, tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia). Trong quá trình khảo sát, tìm kiếm, với sự giúp đỡ từ chính quyền và nguồn thông tin cung cấp của người dân địa phương, Đội K91 xác minh thông tin, khảo sát và đào tìm tại gò Tuốt Khonét, ấp SaWai Tani, xã Boeng Preach, huyện Ba Phnum. Sau khi mở rộng khu vực đào tìm gần 2.000 m2, bốc dỡ hơn 700 m3 đất, Đội K91 đã tìm thấy 5 bộ hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 0,8-1,2m. Hài cốt tìm thấy còn xương cùng nhiều di vật. Đội K91 lấy mẫu phẩm gửi xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ và hoàn thành các thủ tục ban đầu theo quy định.



Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 cho biết, có những lúc tưởng chừng bế tắc, nhưng chỉ cần một thông tin nhỏ, một dấu vết mờ trong lòng đất, cả đội lại dồn hết tâm sức đào tìm với niềm hy vọng đưa được các anh, các chú trở về với quê hương. Trong hành trình ấy, chúng tôi luôn nhận được sự giúp đỡ chân tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Campuchia. Nhiều cụ già, nhiều người dân địa phương dù tuổi cao vẫn dẫn đường, kể lại những ký ức chiến tranh để giúp chúng tôi xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ.



Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nên đa số người dân rất đồng tình, tạo điều kiện cho Đội K91 tiến hành khảo sát, đào tìm hài cốt liệt sĩ. Đội K91 quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm việc với nhân dân phải luôn giữ thái độ chân thành, tôn trọng, gần gũi, kiên trì vận động và giải thích để bà con hiểu rõ ý nghĩa của công việc; thực hiện đúng quy trình, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tài sản, vườn cây, công trình và đời sống của nhân dân trong quá trình đơn vị đào tìm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt tinh thần dân vận khéo, xây dựng hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam gần dân, vì dân.



