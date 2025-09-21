Nghĩa tình Thông tấn xã Việt Nam-Campuchia: Chuyện bây giờ mới kể - Bài 3: Và nhịp cầu hữu nghị Chey Beaupha

Theo bà Sokmom Nimul, AKP được thành lập vào cuối năm 1978, lúc đó được gọi là SPK, ra đời từ bàn tay trắng và nhận sự hỗ trợ về mọi mặt từ TTXVN, cả về tinh thần, vật chất, kỹ thuật, chuyên môn... Dẫn câu châm ngôn “Quen nhau lúc nghèo, biết bạn khi khó” của người dân Campuchia, Tổng Giám đốc AKP nhấn mạnh: “Đó là điểm giá trị, đáng quý trong mối quan hệ, cũng như trong hoạt động hợp tác giữa hai hãng. Bởi vì TTXVN chưa bao giờ bỏ chúng tôi, luôn gắn bó với chúng tôi ở mọi thời điểm”.

Bà Chey Beaupha, Đại tướng, Phó Tổng Thư ký Cơ quan Quốc gia về Phòng chống ma túy của Campuchia (NACD), Phó Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Đối với bà Chey Beaupha, Đại tướng, Phó Tổng Thư ký Cơ quan Quốc gia về Phòng chống ma túy của Campuchia (NACD), Phó Chủ tịch Hội cựu Sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA), đó cũng là quãng thời gian đong đầy kỷ niệm thời niên thiếu của con gái cố nhà báo Chey Saphon, Tổng Giám đốc SPK đầu tiên. Bà luôn cảm thấy may mắn khi được ra đời và sống sót trong giai đoạn lịch sử đầy biến động đó, cùng với niềm tự hào khi có bố là người đứng đầu hãng thông tấn quốc gia Campuchia trong những ngày đầu thành lập.

Theo nữ Đại tướng Campuchia, trong những ngày đầu hoạt động của AKP, nhà báo Chey Saphon thường đi lấy tin về tình hình đất nước sau thời chế độ diệt chủng Pol Pot, thỉnh thoảng đưa con gái đi cùng. Trong những chuyến đi đó, ông hay kể với con gái câu chuyện về lịch sử hình thành SPK. Nhờ vậy, Chey Beaupha nhớ rất rõ cột mốc ra đời SPK vào ngày 3/12/1978, chỉ một ngày sau sự kiện thành lập Mặt trận Dân tộc Đoàn kết Cứu nước Campuchia, dưới sự lãnh đạo của các đồng chí Heng Samrin, Chea Sim và Hun Sen, những nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Mặt trận vào thời kỳ đó.

Bà Chey Beaupha nhớ rõ, sau khi chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ vào đầu năm 1979, Thông tấn xã Campuchia SPK ra đời với thành phần ban lãnh đạo đầu tiên gồm cha bà là ông Chey Saphan làm Tổng Giám đốc, cùng với 2 Phó Tổng Giám đốc là Em Sam An và Dith Munty. Đó là thời kỳ đất nước Campuchia khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Trong ký ức của một cô bé 8-9 tuổi, kỷ niệm khó quên nhất của Chey Beaupha chính là hình ảnh về những phóng viên SPK gầy gò do thiếu thốn lương thực, thực phẩm. Họ đeo máy ảnh rong ruổi trên các nẻo đường, ghi lại hình ảnh về những tàn tích của chiến tranh trong những ngày Phnom Penh mới giải phóng.

Nhìn lại lịch sử, nữ Đại tướng Chey Beaupha cho rằng, ở thời điểm đầu năm 1979, việc cung cấp, phổ biến thông tin giúp người dân trong nước và thế giới biết về tình hình Campuchia có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, nhân viên Thông tấn xã SPK lúc bấy giờ đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng sự hỗ trợ lớn lao từ bạn bè Việt Nam, quân tình nguyện nói chung và các chuyên gia nói riêng, đã hy sinh xương máu vì đất nước Campuchia.