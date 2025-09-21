Tin tức
Nghĩa tình Thông tấn xã Việt Nam-Campuchia: Chuyện bây giờ mới kể - Bài 3: Và nhịp cầu hữu nghị Chey Beaupha
Theo bà Sokmom Nimul, AKP được thành lập vào cuối năm 1978, lúc đó được gọi là SPK, ra đời từ bàn tay trắng và nhận sự hỗ trợ về mọi mặt từ TTXVN, cả về tinh thần, vật chất, kỹ thuật, chuyên môn... Dẫn câu châm ngôn “Quen nhau lúc nghèo, biết bạn khi khó” của người dân Campuchia, Tổng Giám đốc AKP nhấn mạnh: “Đó là điểm giá trị, đáng quý trong mối quan hệ, cũng như trong hoạt động hợp tác giữa hai hãng. Bởi vì TTXVN chưa bao giờ bỏ chúng tôi, luôn gắn bó với chúng tôi ở mọi thời điểm”.
Đối với bà Chey Beaupha, Đại tướng, Phó Tổng Thư ký Cơ quan Quốc gia về Phòng chống ma túy của Campuchia (NACD), Phó Chủ tịch Hội cựu Sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA), đó cũng là quãng thời gian đong đầy kỷ niệm thời niên thiếu của con gái cố nhà báo Chey Saphon, Tổng Giám đốc SPK đầu tiên. Bà luôn cảm thấy may mắn khi được ra đời và sống sót trong giai đoạn lịch sử đầy biến động đó, cùng với niềm tự hào khi có bố là người đứng đầu hãng thông tấn quốc gia Campuchia trong những ngày đầu thành lập.
Theo nữ Đại tướng Campuchia, trong những ngày đầu hoạt động của AKP, nhà báo Chey Saphon thường đi lấy tin về tình hình đất nước sau thời chế độ diệt chủng Pol Pot, thỉnh thoảng đưa con gái đi cùng. Trong những chuyến đi đó, ông hay kể với con gái câu chuyện về lịch sử hình thành SPK. Nhờ vậy, Chey Beaupha nhớ rất rõ cột mốc ra đời SPK vào ngày 3/12/1978, chỉ một ngày sau sự kiện thành lập Mặt trận Dân tộc Đoàn kết Cứu nước Campuchia, dưới sự lãnh đạo của các đồng chí Heng Samrin, Chea Sim và Hun Sen, những nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Mặt trận vào thời kỳ đó.
Bà Chey Beaupha nhớ rõ, sau khi chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ vào đầu năm 1979, Thông tấn xã Campuchia SPK ra đời với thành phần ban lãnh đạo đầu tiên gồm cha bà là ông Chey Saphan làm Tổng Giám đốc, cùng với 2 Phó Tổng Giám đốc là Em Sam An và Dith Munty. Đó là thời kỳ đất nước Campuchia khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Trong ký ức của một cô bé 8-9 tuổi, kỷ niệm khó quên nhất của Chey Beaupha chính là hình ảnh về những phóng viên SPK gầy gò do thiếu thốn lương thực, thực phẩm. Họ đeo máy ảnh rong ruổi trên các nẻo đường, ghi lại hình ảnh về những tàn tích của chiến tranh trong những ngày Phnom Penh mới giải phóng.
Nhìn lại lịch sử, nữ Đại tướng Chey Beaupha cho rằng, ở thời điểm đầu năm 1979, việc cung cấp, phổ biến thông tin giúp người dân trong nước và thế giới biết về tình hình Campuchia có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, nhân viên Thông tấn xã SPK lúc bấy giờ đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng sự hỗ trợ lớn lao từ bạn bè Việt Nam, quân tình nguyện nói chung và các chuyên gia nói riêng, đã hy sinh xương máu vì đất nước Campuchia.
Trong những năm tháng lịch sử đó, đội ngũ chuyên gia Việt Nam tham gia hỗ trợ gây dựng nhiều cơ quan và các lĩnh vực của Campuchia. TTXVN đã cử đội ngũ chuyên gia hơn 100 người là các phóng viên, kỹ thuật viên sang hỗ trợ đào tạo nhân lực cho SPK trong giai đoạn vừa thoát khỏi chế độ diệt chủng, cả về kỹ năng thực hiện, sản xuất thông tin cũng như chụp ảnh, xử lý hình ảnh.
Phó Tổng Thư ký NACD Chey Beaupha nhắc lại sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam vừa qua tại Hà Nội, có sự tham dự của Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Theo bà, điều đó cho thấy mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường và đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực, cả về kinh tế lẫn chính trị, mang lại lợi ích cho hai đất nước. Phó Tổng Thư ký NACD nêu rõ: “Nhân dân Campuchia và Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã biết và hiểu về mối quan hệ đặc biệt này, nhất là những hy sinh và công ơn to lớn của thế hệ đi trước”.
Từ góc độ lãnh đạo CAVA, bà Chey Beaupha bày tỏ kỳ vọng vào các chương trình hoạt động của Hội trong thời gian tới, nhất là hoạt động kết nối, hỗ trợ việc làm cho thành viên CAVA, vì lợi ích của Hội, các thành viên và hai quốc gia láng giềng. Bà cho biết, đối với các sinh viên vừa hoàn thành chương trình đào tạo ở Việt Nam và chưa có việc làm, CAVA sẽ kết nối, cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp Việt Nam đang có nhu cầu về lao động. Ngược lại, với doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Campuchia cần lao động có tay nghề và thông thạo tiếng Việt, CAVA sẽ kết nối, giới thiệu những thành viên được đào tạo đúng chuyên môn, chuyên ngành. Phó Chủ tịch CAVA bày tỏ tin tưởng các cựu sinh viên từng gắn bó, học tập ở Việt Nam, hiểu rõ văn hóa và truyền thống của Việt Nam, dễ hiểu nhau trong giao tiếp sẽ giúp công việc hanh thông, thuận lợi hơn.
Niềm kỳ vọng của bà Chey Beaupha xuất phát từ vai trò, trách nhiệm của một thành viên trong Ban lãnh đạo Hội cũng như các thành viên CAVA và thế hệ trẻ Campuchia hôm nay nói chung. Họ hiểu, ghi nhận, đánh giá cao và biết ơn những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ đi trước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia hôm nay, cũng như vun đắp mối quan hệ tốt đẹp và hữu nghị với Việt Nam.
Phó Chủ tịch CAVA, Đại tướng Chey Beaupha, chia sẻ: “Tôi rất thích câu phương châm về mối quan hệ giữa hai nước chúng ta về 'Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài'. Thế hệ chúng tôi có trách nhiệm giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đó ngày càng bền vững và tốt đẹp hơn” (Hết).
Huỳnh Thảo - Quang Anh - Hoàng Minh