Nghĩa tình Thông tấn xã Việt Nam-Campuchia: Chuyện bây giờ mới kể - Bài 2: ... đến câu chuyện niềm tin

Hãng thông tấn quốc gia Campuchia SKP (nay là AKP) ra đời vào ngày 3/12/1978, một ngày sau sự kiện thành lập Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia. Trong ảnh: Các đơn vị quân đội cách mạng tham dự míttinh chào mừng Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia ra mắt, ngày 2/12/1978 tại huyện Snuol, tỉnh Kratie. Ảnh: Nguyễn Dĩnh - TTXVN

Về phía TTXVN, cả 5 tổ phóng viên bám theo các cánh quân của Quân tình nguyện Việt Nam đều trở về Phnom Penh, hội quân toàn đoàn chuyên gia tại SPK với quân số trên 100 người. TTXVN chính thức đặt trụ sở Phân xã (nay đổi thành CQTT) tại Phnom Penh với Trưởng Phân xã đầu tiên là ông Trần Hữu Năng. Để chuẩn bị nguồn nhân lực dài hạn cho hãng thông tấn quốc gia mới, Ban lãnh đạo SPK và TTXVN đã nhất trí mở lớp học tiếng Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tuyển chọn người đưa đi học đại học ngành vô tuyến điện tại Hà Nội.

Kỹ thuật viên TTXVN hướng dẫn các bạn Campuchia vận hành thiết bị thu, phát sóng. Ảnh tư liệu TTXVN

Trong cuộc trao đổi nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2025), ông Khieu Kanharith - Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương, Nghị sĩ Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), nguyên Bộ trưởng Bộ thông tin Campuchia - đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh một “kỷ niệm lớn” của ông về thời kỳ lịch sử đó.

Theo nghị sĩ Khieu Kanharith, sau khi Phnom Penh được giải phóng vào tháng 1/1979, Campuchia cần tuyển người để đào tạo làm cán bộ. “Lúc bấy giờ, người dân chưa được vào thành phố, Phnom Penh chỉ toàn cán bộ nên rất vắng vẻ. Chúng tôi phải xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân, tìm người đưa đi đào tạo”.

Sau nhiều nỗ lực, SPK cũng đã huy động, tập hợp được hơn 300 người ở Chroy Changvar, khu vực ngoại thành Phnom Penh. Tuy nhiên đến ngày khai giảng lớp, có chưa tới 100 người vào Phnom Penh theo học. Người dân sợ mắc mưu Pol Pot, gọi đi học tập rồi đưa đi sát hại như trước đây.

Trong tình cảnh đó, SPK phải huy động người xuống địa bàn, tìm ở nhiều nơi mới tập hợp được 128 học viên cho khóa học đầu tiên. Sau 3 tuần học tập, các học viên được đi thực tế cơ sở và trong chuyến đi đó, có một sự cố phát sinh, cũng là một trải nghiệm khiến chàng phóng viên, trí thức trẻ Khieu Kanharith lúc bấy giờ xác lập niềm tin vững chắc đối với Việt Nam.