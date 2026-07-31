Nghĩa cử cao đẹp của lao động Việt Nam giữa tâm chấn lan tỏa trên truyền thông Nhật Bản

Bài viết trên báo điện tử Huffpost của Nhật Bản về 5 lao động Việt Nam dũng cảm cứu người trong động đất ở tỉnh Kumamoto. Ảnh chụp màn hình/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, báo điện tử HuffPost Japan, đã đăng bài với tiêu đề "Năm người Việt Nam giải cứu cụ bà 90 tuổi trong động đất Kumamoto", kèm video ghi lại quá trình cứu hộ. Bài báo cho biết sau khi phát hiện căn nhà của cụ bà sống một mình bị sập, 5 lao động Việt Nam đã lập tức chạy tới hiện trường. Anh Lê Huy Tuấn, một thành viên trong nhóm, chia sẻ khi đến nơi, họ nghe thấy tiếng kêu cứu dưới đống đổ nát. Cụ bà bị mắc kẹt trong một khoảng trống nhỏ dưới tường và cánh cửa bị sập nhưng vẫn còn sống.

HuffPost Japan cho biết nhóm lao động Việt Nam đã phối hợp với người dân địa phương, dùng tay không và các dụng cụ sẵn có để dọn đống đổ nát, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn trong lúc dư chấn vẫn liên tục xảy ra. Báo dẫn lời anh Lê Huy Tuấn trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam: "Lúc đó, không ai nghĩ đến nguy hiểm của bản thân mà chỉ quan tâm đến sự an toàn của cụ bà".

Với tiêu đề "Động đất Kumamoto: Năm công nhân Việt Nam cứu sống cụ bà 90 tuổi khỏi ngôi nhà bị sập", đài TBS đưa tin nhóm lao động Việt Nam tại thành phố Yatsushiro đã cùng người dân địa phương dọn gạch đá và giải cứu thành công nạn nhân.

Tài khoản chính thức của Ban Quốc tế, Đài truyền hình NHK của Nhật Bản, đưa tin về 5 lao động Việt Nam dũng cảm cứu người trong động đất ở tỉnh Kumamoto. Ảnh chụp màn hình/TTXVN phát

Trong khi đó, NHK giới thiệu câu chuyện trong chương trình Catch! Sekai no Top News (Đón xem tin tức hàng đầu thế giới) phát sóng ngày 30/7. Đài sử dụng hình ảnh từ phóng sự của VTV24 và thông tin về việc nhóm thanh niên Việt Nam cứu một phụ nữ cao tuổi khỏi căn nhà bị đổ sập. Đoạn video sau đó được tài khoản chính thức của NHK World đăng trên mạng xã hội X, thu hút nhiều bình luận bày tỏ sự cảm kích đối với hành động của nhóm lao động Việt Nam.

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản cho biết một số phóng viên truyền hình Nhật Bản cũng đã liên hệ để tìm hiểu thêm về vụ việc và bày tỏ sự cảm kích trước hành động dũng cảm của 5 lao động Việt Nam.

Việc câu chuyện được nhiều cơ quan truyền thông lớn của Nhật Bản đăng tải đã góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực về cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại với tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ người dân địa phương trong thiên tai./.