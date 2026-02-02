Nghị quyết số 72-NQ/TW: Đưa công nghệ cao đến gần hơn với người dân

Đầu tư chiều sâu, mở rộng hợp tác chuyên môn

Ngành y tế Tuyên Quang đã từng bước cụ thể hóa chủ trương bằng các chương trình đầu tư chiều sâu, mở rộng hợp tác chuyên môn và mạnh dạn ứng dụng khoa học – công nghệ vào khám, chữa bệnh. Những chuyển động này được thể hiện rõ nét tại các cơ sở y tế trọng điểm, trong đó Bệnh viện Đa khoa tỉnh giữ vai trò nòng cốt.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang là một trong số ít bệnh viện tuyến tỉnh đưa vào vận hành hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 256 dãy. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Trong năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tạo được nhiều dấu ấn khi triển khai hàng loạt kỹ thuật mới trên các lĩnh vực mũi nhọn như: ngoại khoa, nội soi, điện quang can thiệp, chẩn đoán hình ảnh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình, tai mũi họng, sản phụ khoa, da liễu, phục hồi chức năng… Nhờ đó, nhiều ca bệnh phức tạp đã được điều trị thành công ngay tại tuyến tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh.

Đặc biệt, tháng 1/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chính thức đưa vào vận hành hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 256 dãy, thiết bị y tế hiện đại hàng đầu hiện nay, chỉ có tại một số ít bệnh viện tuyến tỉnh. Hệ thống cho hình ảnh độ phân giải cao, thời gian chụp nhanh, giảm liều tia cho người bệnh, hỗ trợ phát hiện sớm và chính xác nhiều bệnh lý phức tạp như: bệnh mạch vành, đột quỵ, ung thư phổi, tổn thương gan, thận và các bệnh lý xương khớp. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ điều trị kịp thời các bệnh lý, từng bước giảm tải cho tuyến trên; đồng thời giúp người dân trong tỉnh và khu vực lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Từ thực tế điều trị, nhiều bệnh nhân bày tỏ sự yên tâm khi được thụ hưởng các dịch vụ y tế ngày càng hiện đại. Bà Nguyễn Thị Lụa, xã Mỹ Lâm (Tuyên Quang) chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần cần chụp chiếu chuyên sâu, gia đình phải đưa tôi xuống Hà Nội rất vất vả và tốn kém. Nay được khám, chụp ngay tại tỉnh với máy móc hiện đại, kết quả nhanh, tôi rất yên tâm”.

Ông Nguyễn Hưng Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, để khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị này, bệnh viện chú trọng đào tạo đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên, xây dựng quy trình vận hành, bảo đảm an toàn bức xạ, tuân thủ nghiêm các quy định chuyên môn và pháp luật trong khám, chữa bệnh.

Đầu tư trang thiết bị hiện đại

Cùng với y tế công lập, các cơ sở y tế ngoài công lập ở tỉnh cũng không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại. Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc vừa đưa vào sử dụng hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Allia IGS 5. Đây được đánh giá là những thiết bị chẩn đoán, điều trị hiện đại hàng đầu hiện nay, tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ chẩn đoán sớm các bệnh lý tim mạch, thần kinh, ung bướu và thực hiện hiệu quả các kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu.

Bệnh nhân điều trị u nang gan kích thước lớn không cần phẫu thuật bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Allia IGS 5 tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Bác sĩ Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho biết, nếu như hệ thống MRI 3.0 Tesla cho hình ảnh rõ nét, thời gian chụp nhanh, giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm như: ung thư, đột quỵ, bệnh tim mạch và thần kinh… thì hệ thống chụp mạch Allia IGS 5 lại phục vụ tốt cho chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về mạch máu tim mạch và ung bướu. Đặc biệt, giúp cho hình ảnh mạch máu rõ nét với liều chiếu xạ thấp, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Trước đó, vào cuối năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cũng đưa vào sử dụng hệ thống buồng oxy cao áp điều trị nhiều bệnh lý như: bỏng, tổn thương cơ xương và mô mềm, vết thương chậm liền, đột quỵ não, di chứng tai biến mạch máu não, rối loạn tiền đình, rối loạn tuần hoàn não, ù tai, mất ngủ kéo dài và một số bệnh lý thần kinh ở trẻ em.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Khánh, Viện Nghiên cứu y dược lâm sàng 108, việc đầu tư các hệ thống thiết bị y tế hiện đại mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, tạo cơ hội rất lớn cho đội ngũ y, bác sĩ, nhất là bác sĩ trẻ được học tập, rèn luyện và làm chủ công nghệ tiên tiến. Đây vừa là thuận lợi, vừa là thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán bộ y tế phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng vận hành và tư duy khai thác thiết bị một cách hiệu quả. Khi được sử dụng đúng và phát huy hết tiềm năng, các hệ thống máy móc hiện đại sẽ trở thành “cánh tay nối dài” của bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyên Mạnh Tuấn nêu rõ, việc đưa y tế công nghệ cao vào hoạt động tại các cơ sở y tế không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống các bệnh viên, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đưa y tế thông minh, y tế công nghệ cao đến gần hơn với nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Thời gian tới, ngành Y tế Tuyên Quang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung đầu tư chiều sâu cho hệ thống y tế, gắn phát triển hạ tầng với nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Trong đó, ngành ưu tiên khai thác hiệu quả các trang thiết bị y tế hiện đại đã được đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển y tế thông minh, y tế từ xa, tăng cường kết nối chuyên môn với các bệnh viện tuyến Trung ương. Ngành cũng chú trọng đào tạo, đào tạo lại đội ngũ y, bác sĩ, nâng cao y đức và tinh thần trách nhiệm, lấy người bệnh làm trung tâm, từng bước giảm chuyển tuyến, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.