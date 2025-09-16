Nghị quyết số 70-NQ/TW: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW”. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

* Để năng lượng đi trước một bước

Khẳng định sự cần thiết ra đời của Nghị quyết số 70-NQ/TW, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW với những chủ trương, chính sách đồng bộ, đột phá để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, để năng lượng phải đi trước một bước đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới, nhất là thực hiện 2 mục tiêu chiến lược của đất nước ta đến năm 2030 và năm 2045.

Trên cơ sở kế thừa Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị; bổ sung, phát triển một số nội dung về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Nghị quyết số 70-NQ/TW đã đưa ra yêu cầu về bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; xác định rõ an ninh năng lượng là một bộ phận trọng yếu của an ninh quốc gia, gắn trực tiếp với ổn định chính trị, phát triển kinh tế, quốc phòng-an ninh và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 70-NQ/TW thể hiện tầm tư duy chiến lược khi chuyển từ quan niệm “bảo đảm cung ứng” sang “bảo đảm vững chắc và chủ động an ninh năng lượng” với tầm nhìn chiến lược, dài hạn, đa chiều.

Nghị quyết số 70-NQ/TW đề ra những mục tiêu cụ thể, được lượng hóa rõ ràng và bám sát với thực tế để bảo đảm thực hiện đáp ứng yêu cầu, đúng tiến độ.

Bảo đảm an ninh năng lượng theo phương thức đa dạng hóa nguồn và công nghệ; ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, LNG, hydrogen, điện hạt nhân hiện đại; khuyến khích nghiên cứu-phát triển và nội địa hóa công nghệ năng lượng, hình thành chuỗi giá trị trong nước.