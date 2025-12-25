Nghị quyết số 57-NQ/TW đóng vai trò dẫn dắt tiến trình phát triển toàn diện ở Cà Mau

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Đánh giá từ Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho thấy, sau một năm quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 57, địa phương đã ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên cả ba trụ cột gồm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc biệt, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo tác động tích cực tới hiệu quả quản trị, hoạt động kinh tế - xã hội và công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong năm 2025, công tác cải cách thủ tục hành chính được tỉnh triển khai quyết liệt với nhiều kết quả thực chất. Tỉnh đã phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa 548 thủ tục hành chính, bảo đảm cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết đối với các thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời hoàn thành toàn bộ việc công bố, công khai thủ tục hành chính nội bộ theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Hiện nay, Cà Mau đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 93,78%, thanh toán trực tuyến đạt 98,93% và tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,85%. Việc hợp nhất, kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Đối với việc triển khai Đề án 06, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành toàn bộ 56 nhiệm vụ trọng tâm với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Trong đó, công tác cấp căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử được thực hiện đồng bộ, trong đó tỷ lệ định danh điện tử mức độ 2 vượt mục tiêu đề ra… Đây là nền tảng quan trọng để xác thực giao dịch số và phát triển các tiện ích trong các lĩnh vực y tế, bảo hiểm, giáo dục, ngân hàng và giao thông.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nêu rõ 11 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Trong đó, đáng chú ý là tỉnh sẽ tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu đảm bảo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung, thống nhất”, tăng cường kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Đồng thời, tỉnh chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu đạt tỷ lệ tối thiểu 25% cán bộ lãnh đạo có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học, kỹ thuật tại các cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh, thành tựu trong năm 2025 không chỉ phản ánh quyết tâm chính trị của các cấp chính quyền mà còn cho thấy sự thay đổi căn bản về tư duy, phương pháp tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Những kết quả này đã góp phần hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa quy trình và khơi thông các nguồn lực, đặc biệt là thu hút đầu tư quốc tế vào nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều mô hình tiêu biểu như “Đại hội không giấy” hay “Nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn”… đã chứng minh Nghị quyết số 57 thực sự đi vào cuộc sống, khẳng định vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt khẳng định, đây là nền móng quan trọng để tỉnh Cà Mau tiếp tục triển khai các nhiệm vụ lớn trong các năm tiếp theo, hướng tới xây dựng chính quyền số hiện đại, kinh tế số phát triển bền vững và xã hội số toàn diện, thực sự lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của tiến trình đổi mới. Các cơ quan, địa phương cần tiếp tục nâng cao quyết tâm, đẩy mạnh liên thông dữ liệu và khắc phục các hạn chế về hạ tầng số. Mục tiêu hướng tới là xây dựng chính quyền số hiện đại, kinh tế số bền vững và xã hội số toàn diện, thực sự lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, động lực của tiến trình đổi mới./.