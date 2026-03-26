Nghị quyết số 02 -NQ/TW: Tạo nền tảng để Thủ đô phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Sáng 26/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” và triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị.



Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Thành ủy Hà Nội và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở, ban, ngành, xã, phường, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.



Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.



Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí lãnh đạo thành phố quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm; kế hoạch tăng trưởng 2 con số của thành phố; nội dung chính của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị.



Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị được xác định là cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để Thủ đô phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn với bộ ba trụ cột Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển mới của Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; hình thành khung khổ thể chế vượt trội, mở ra không gian phát triển mới xứng tầm, định vị, vận hành và phát triển Thủ đô như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, dẫn dắt và lan tỏa cả nước, kết nối toàn cầu trong kỷ nguyên mới.



Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu toàn hệ thống chính trị thuộc 4 trục của thành phố tiên phong, gương mẫu trong đổi mới tư duy, phương thức hành động, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.



Các cấp ủy đảng giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo; tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động, chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo và phục vụ phát triển”; lấy chăm lo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp chiến lược của thành phố và cấp cơ sở làm khâu “đột phá của đột phá”.



Đồng thời, việc triển khai bộ ba trụ cột chiến lược đòi hỏi tư duy đột phá và kỷ luật thực thi vượt trội; đặt ra yêu cầu rất cao về tính kiên định trong đường lối lãnh đạo, tính quyết liệt, đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và năng lực quản trị rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là trước những cú sốc từ bên ngoài, những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, những rào cản từ tâm lý cục bộ, tư duy nhiệm kỳ, “lợi ích nhóm”…



Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố xác định, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới vừa là sứ mệnh, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi hành động với tinh thần “ Quyết liệt-Đồng bộ-Sáng tạo”, lấy kết quả thực chất làm thước đo và lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm mục tiêu cuối cùng.



Bí thư Thành ủy thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị của Hà Nội quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết với tinh thần “Hiểu đúng, hành động ngay, làm đến cùng”; khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác xuyên suốt 4 trục với phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô sẽ quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; biến Nghị quyết thành chuyển động, kết quả, thành diện mạo mới của Thủ đô trong kỷ nguyên mới…/.