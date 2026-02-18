Nghị quyết 80-NQ/TW: Cộng đồng người Việt Nam tại Nga lan tỏa sức mạnh mềm văn hóa Việt

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga (áo xám) tham gia tổng duyệt diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN phát

Từ thực tiễn hoạt động sôi nổi của gần 20 hội đoàn trên khắp Liên bang Nga, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức người Việt tại Liên bang Nga, Bí thư Chi bộ trường Đại học Giao thông đường sắt Moskva đã trả lời phỏng vấn TTXVN về ý nghĩa cũng như động lực mới từ Nghị quyết số 80-NQ/TW để cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga phát huy vai trò cầu nối, lan tỏa bản sắc dân tộc và đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước.



Phóng viên: Từ thực tiễn hoạt động cộng đồng tại Liên bang Nga, ông đánh giá ý nghĩa và tác động của Nghị quyết số 80-NQ/TW đến cộng đồng người Việt Nam ở Nga trong công tác bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc tại sở tại?



Ô ng Trần Phú Thuận : Đối với mỗi người Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - sống xa quê hương, văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp, tinh hoa hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Mỗi thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ đều gắn liền với sự phát triển rực rỡ về văn hóa. Đó là nguồn nội sinh bồi đắp tâm hồn, truyền thống và bản lĩnh của dân tộc, hình thành cốt cách mỗi người dân Việt, nhất là những người Việt Nam sống xa Tổ quốc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hội nhập sâu rộng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Nghị quyết 80-NQ/TW ra đời rất kịp thời, thể hiện tầm nhìn chiến lược khi đặt con người và văn hóa ở vị trí trung tâm của phát triển. Nghị quyết cũng khẳng định vai trò cầu nối và lan tỏa văn hóa dân tộc của kiều bào, biến văn hóa thành sức mạnh mềm và nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước. Nghị quyết cũng thúc đẩy kiều bào giữ gìn bản sắc, tăng cường hội nhập, kết nối văn hóa Việt Nam với văn hóa sở tại, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung.

Đặc biệt, tác động của Nghị quyết thể hiện rõ ở việc khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực hơn nữa trong quảng bá nghệ thuật, điện ảnh, du lịch và các giá trị Việt. Đồng thời, xây dựng cộng đồng đoàn kết, tạo môi trường văn hóa lành mạnh tại nước sở tại; mở ra hành lang chính sách để kiều bào đóng góp kinh nghiệm, ý tưởng cho văn hóa Việt Nam phát triển và hội nhập.

Phóng viên: Theo ông, những nội dung nào của Nghị quyết số 80-NQ/TW đang được cộng đồng người Việt tại Nga quan tâm và triển khai tích cực nhất?



Ông Trần Phú Thuận: Tôi rất vui mừng nhận thấy, Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt con người và văn hóa ở vị trí trung tâm trong phát triển đất nước. Đây là yếu tố cốt lõi để bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga có đặc thù phân bố rộng khắp trên lãnh thổ rộng lớn, với gần 20 hội người Việt tại các địa phương. Các hội thường xuyên tổ chức chương trình nghệ thuật nhân dịp lễ lớn, tham gia giao lưu văn hóa với các hội đồng dân tộc sở tại.

Liên hiệp các Tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga là nơi quy tụ các hội đoàn và tổ chức nhiều chương trình quy mô liên bang như Cuộc thi Tiếng hát cộng đồng người Việt tại Nga, chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân, hỗ trợ Hội sinh viên tổ chức "Giai điệu thanh niên", tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, thi vẽ về đất nước, con người Việt Nam, trình diễn áo dài… Đặc biệt, tháng 7/2025, "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga" được tổ chức tại Quảng trường Đỏ (Moskva) đã thu hút hơn một triệu lượt khách tham quan. Các chương trình trình diễn áo dài truyền thống, trang phục dân tộc H’mông; múa rối nước; trình diễn võ thuật; nhạc cụ dân tộc, nhảy sạp, ẩm thực Việt Nam… đã để lại ấn tượng sâu sắc, thể hiện sự yêu mến của người dân Nga đối với văn hóa Việt.

Mỗi kiều bào là một "sứ giả văn hóa". Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm vừa giữ gìn bản sắc, vừa đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với nước sở tại và ngược lại. Nga là cái nôi của nghệ thuật hàn lâm thế giới, nơi đào tạo nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam. Và chính các em là lực lượng tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng các sự kiện văn hóa.

Cùng với các hoạt động nghệ thuật, việc gìn giữ tiếng Việt cũng luôn được cộng đồng người Việt tại Nga đặc biệt coi trọng, bởi tiếng Việt chính là điểm tựa tinh thần, là sợi dây bền chặt kết nối kiều bào với quê hương. Nhiều lớp học tiếng Việt đã được mở tại các địa bàn có đông người Việt sinh sống; bên cạnh đó, các nhóm văn nghệ thiếu nhi như "Những ngôi sao nhỏ" thường xuyên tập luyện, biểu diễn những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc, qua đó nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ.

Tiêu biểu, với khoảng gần 2.000 bà con kiều bào, cộng đồng người Việt tại Upha, Cộng hòa Bashkotostan, được xem là một trong những cộng đồng lớn tại Liên bang Nga. Nhiều gia đình đã lập nghiệp ở đây 20-30 năm và phát triển đến thế hệ thứ hai, thứ ba. Dù nhiều người đã nhập quốc tịch Nga, song cộng đồng người Việt ở đây luôn coi trọng việc gìn giữ bản sắc, duy trì sự kết nối với quê hương, thông qua các lớp học tiếng Việt.

Phóng viên: Để Nghị quyết 80-NQ/TW được triển khai hiệu quả, đồng bộ hơn trong cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, theo ông, cần có thêm những cơ chế, chính sách hỗ trợ nào từ phía các cơ quan trong nước?



Ông Trần Phú Thuận: Để triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW một cách đồng bộ và hiệu quả, cần xác định rõ từng nhóm nội dung, từng địa bàn với những đặc thù riêng, từ đó có giải pháp phù hợp, sát thực tiễn.



Đối với Nga - nơi có nhiều cơ sở đào tạo nghệ thuật hàn lâm đẳng cấp thế giới, tôi mong muốn, Nhà nước tăng cường cử, khuyến khích học sinh có năng khiếu sang đào tạo từ bậc trung cấp, đầu tư dài hạn để hình thành đội ngũ nghệ sĩ trình độ cao như Bùi Công Duy, Nguyễn Trinh Hương, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Bích Trà... Đồng thời, tạo điều kiện để thí sinh kiều bào được tham gia các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật trong nước như Sao Mai, Cuộc thi Mùa Thu, Tìm kiếm tài năng…; sớm ban hành giáo trình thống nhất dạy tiếng Việt cho con em kiều bào; cử giáo viên giỏi sang hỗ trợ giảng dạy tại các địa bàn đông người Việt; tổ chức tập huấn cho giáo viên cộng đồng trên phạm vi toàn cầu.

Phóng viên: Thông điệp, ông muốn gửi gắm tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga trong việc đồng hành cùng đất nước thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW?



Ông Trần Phú Thuận: Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga cũng như kiều bào trên toàn thế giới luôn hướng về Tổ quốc với tình cảm sâu nặng và niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tôi mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và xem đó là nền tảng tinh thần vững chắc trong quá trình hội nhập. Văn hóa không chỉ là ký ức hay hoài niệm về quê hương, mà còn là sức mạnh nội sinh giúp mỗi người Việt khẳng định giá trị và vị thế của mình trong xã hội sở tại.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, mỗi kiều bào có thể trở thành một "sứ giả văn hóa", chủ động lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua những hoạt động cụ thể như tổ chức sự kiện văn hóa, quảng bá ẩm thực, nghệ thuật truyền thống, cũng như giữ gìn tiếng Việt trong gia đình và cộng đồng. Khi văn hóa được trân trọng và phát huy, cộng đồng sẽ ngày càng gắn kết, tạo nên sức mạnh tập thể để đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ngày càng gần gũi, tích cực trong mắt bạn bè quốc tế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy nội lực, tiềm năng của từng cá nhân, sát cánh cùng nhân dân trong nước đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phóng viên: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông./.