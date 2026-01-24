Nghị quyết 71-NQ/TW: Xây dựng xã hội học tập - nền tảng cho phát triển bền vững

*Nhiều điểm sáng trong giáo dục nền tảng Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Năm 2024, Thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 - các mức cao nhất hiện nay. Thành phố duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với tỷ lệ 100%; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo từ 3–5 tuổi đạt trên 92%, hướng tới mục tiêu phổ cập bền vững, toàn diện. Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục nền tảng không chỉ tập trung ở khu vực nội thành mà đang lan tỏa mạnh mẽ đến các địa bàn ngoại thành, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các khu vực. Song song với công tác phổ cập, việc nâng cao năng lực, trình độ của người dân Thành phố cũng đạt nhiều kết quả vượt chỉ tiêu đề ra. Hiện nay, 85% người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin và kỹ năng công nghệ cơ bản; 81% có kỹ năng sống và kỹ năng xã hội cơ bản; 55% dân số từ 15 tuổi trở lên có trình độ chuyên môn, kỹ thuật; 27% dân số có trình độ đại học trở lên. Đây là nền tảng quan trọng giúp Thành phố thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế tri thức và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ và chuyển dịch kỹ năng, hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã chủ động mở rộng hình thức đào tạo linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến; tăng cường tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng nghề, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm…, góp phần nâng cao khả năng thích ứng của người học trước sự biến động nhanh của thị trường lao động.

Công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực ủng hộ, tài trợ kinh phí, trang thiết bị học tập, học bổng; hỗ trợ học viên có hoàn cảnh khó khăn, người dân có nhu cầu học nghề hoặc tiếp tục học tập sau khi biết chữ. Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” ngày càng được mở rộng, góp phần khuyến khích người dân không ngừng học tập, tự hoàn thiện bản thân. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 2/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là chủ trương lớn, mang tính chiến lược nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện, đưa giáo dục trở thành động lực then chốt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

T ỷ lệ đăng ký các mô hình học tập tại Thành phố đạt mức cao, với 79,29% gia đình đăng ký “Gia đình học tập”; 94,32% dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”; 93,25% khu phố, ấp đăng ký “Cộng đồng học tập”; 99,57% đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”. Những kết quả này cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào học tập suốt đời đến từng gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, qua đó góp phần hình thành xã hội học tập toàn diện, gắn kết chặt chẽ từ cá nhân đến tập thể.

Với sự nỗ lực bền bỉ của Thành phố trong việc xây dựng và lan tỏa mô hình “Thành phố học tập”, năm 2024 Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu. Đây không chỉ là sự ghi nhận từ quốc tế mà còn là động lực để Thành phố tiếp tục nâng chất lượng các thiết chế học tập, mở rộng cơ hội học tập công bằng cho mọi người dân.