Nghị quyết 68-NQ/TW: Chuẩn bị quỹ đất thu hút đầu tư





Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 64 điểm cầu ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay, tỉnh đã hoàn thành 17/26 nhiệm vụ, 5 nhiệm vụ đang triển khai và 4 nhiệm vụ chưa triển khai do chưa có hướng dẫn của Trung ương, không có nhiệm vụ quá hạn. Tỉnh Cà Mau chỉ đạo các ngành đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Từ khi triển khai đến nay, tỉnh có trên 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 6.318 tỷ đồng, tăng 28,5%, nâng tổng số doanh nghiệp của tỉnh lên 11.327 doanh nghiệp.

Cũng theo ông Huỳnh Công Quân, hiện khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng đóng góp ngân sách nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đóng góp khoảng 1.156 tỷ đồng, đạt trên 50% dự toán, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ trọng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đạt 17,8%, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nhìn nhận thẳng thắn về những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 68, từ đó đề ra giải pháp thiết thực. Đặc biệt, nhiều doanh doanh nghiệp đã chia sẻ giải pháp từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh đến với chính quyền địa phương.



Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Huỳnh Thanh Dũng cho rằng, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn đất đai, sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kịp thời các quy định mới về đất đai, đặc biệt thực hiện phân cấp lĩnh vực đất đai cho cấp xã, tạo điều kiện giải quyết các thủ tục về hồ sơ đất đai cho doanh nghiệp nhanh chóng. Đồng thời, các thủ tục thu hồi đất, bồi thường và tái định cư cho các dự án, công trình cũng được triển khai chặt chẽ, kịp thời. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động chuẩn bị quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư, nhất là đối với các dự án sản xuất chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, thương mại, dịch vụ và các dự án ứng dụng công nghệ cao. Công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục quỹ đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai theo cơ chế thị trường bình đẳng và minh bạch.



Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Phó Giám đốc Minh Phú - Khánh An Phan Văn Tâm cho rằng, nhờ sự quan tâm của UBND tỉnh Cà Mau cùng với các sở, ngành tỉnh đã tạo điều kiện cho tập đoàn mở rộng quy mô sản xuất, với môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thủ tục hành chính nhanh gọn đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng trưởng ổn định, tập trung sâu hơn vào các ngành kinh tế xanh, bền vững.

Phó Giám đốc Minh Phú - Khánh An Phan Văn Tâm cũng đề xuất, tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyết mạch, đẩy nhanh nâng cấp các tuyến đường tại Khu công nghiệp Khánh An tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển vùng nguyên liệu thủy sản đạt chứng nhận quốc tế.

Thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả bước đầu tích cực. Các cấp, các ngành đã tạo điều kiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính được đẩy mạnh; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo từng bước đi vào thực chất. “Doanh nghiệp là một đối tác phát triển cùng chính quyền thực hiện mục tiêu tăng trưởng, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng nguồn thu cho ngân sách. Mỗi doanh nghiệp phát triển mới là thêm một động lực cho sự phát triển của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời khẳng định.