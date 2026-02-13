Nghị quyết 59-NQ/TW: Hội nhập quốc tế, tạo động lực phát triển nội sinh

*Hội nhập để bứt phá



Chia sẻ về cách doanh nghiệp triển khai tinh thần Nghị quyết 59, ông Vũ Thanh Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần AIZ (Hà Nội) cho biết doanh nghiệp đã chủ động hợp tác với Tập đoàn Qualcomm của Hoa Kỳ, một trong những nhà sản xuất chipset hàng đầu thế giới. Trong hai năm gần đây, AIZ sử dụng các giải pháp công nghệ mới của Qualcomm, đặc biệt là các hệ thống suy luận trí tuệ nhân tạo, tích hợp với phần mềm do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển; mô hình hợp tác này giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tương đối hoàn chỉnh.



Người dân vội vã đẩy hành lý nhanh chóng rời khỏi sân bay Nội Bài, sáng 13/2. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Hệ sinh thái bao gồm hệ thống phân tích dữ liệu, xây dựng “bộ não số” của doanh nghiệp cùng các quy trình và nhân sự số được vận hành trên một nền tảng khép kín, qua đó rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao độ chính xác trong quản trị. Theo ông Vũ Thanh Thắng, trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng đặt ra yêu cầu cao về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và thực hiện các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị không thể tách rời công nghệ. Chỉ có công nghệ mới giúp doanh nghiệp đo lường phát thải, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và tính toán tín chỉ carbon một cách minh bạch; vì vậy, công nghệ và tiêu chuẩn xanh không phải hai mục tiêu tách biệt mà bổ trợ lẫn nhau trong chiến lược phát triển dài hạn.



Ông Vũ Thanh Thắng cho rằng, Nghị quyết 59 xác định hợp tác công nghệ là một nguồn lực ngoại sinh quan trọng. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam không thể phát triển công nghệ một cách biệt lập; hội nhập và hợp tác với các tập đoàn công nghệ quốc tế là điều kiện cần để tạo ra sự khác biệt và bứt phá.



Liên quan đến mục tiêu xây dựng năng lực nội sinh để làm chủ công nghệ, ông Vũ Thanh Thắng nhấn mạnh nếu chỉ sử dụng trọn gói giải pháp từ nước ngoài, doanh nghiệp sẽ phụ thuộc và khó tùy biến theo điều kiện phát triển trong nước. Vì vậy, AIZ lựa chọn mô hình hợp tác theo hướng chia sẻ giá trị. Trên nền tảng phần cứng và hạ tầng do đối tác quốc tế như Qualcomm cung cấp, doanh nghiệp chủ động phát triển các nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phù hợp với thị trường Việt Nam. Đây là cách tiếp cận “50 – 50”: phía nước ngoài cung cấp nền tảng công nghệ lõi, đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển các lớp ứng dụng và giải pháp tùy chỉnh.



Cách làm này giúp nhân sự trong nước từng bước làm chủ 50% cấu trúc giải pháp công nghệ, qua đó nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng. Theo ông Vũ Thanh Thắng, không thể kỳ vọng làm chủ hoàn toàn trí tuệ nhân tạo trong một sớm một chiều, nhưng càng tham gia sâu vào quá trình phát triển thì mức độ làm chủ càng cao và phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.



*Khai thác hiệu quả đối ngoại thu hút nguồn lực chất lượng cao



Ở góc độ nghiên cứu chính sách, Tiến sĩ Lộc Thị Thủy, chuyên gia kinh tế Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhận định Nghị quyết 59 đã tạo hành lang quan trọng để kết nối ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và khoa học công nghệ.



Trong một năm qua, tốc độ triển khai các thỏa thuận hợp tác công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng số, chuyển đổi xanh và khoa học công nghệ, đã có bước tiến tích cực. Các khuôn khổ hợp tác chiến lược được ký kết với nhiều đối tác lớn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguồn vốn đầu tư chất lượng cao và mạng lưới chuyên gia quốc tế.