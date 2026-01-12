Nghị quyết 57: Rút ngắn khoảng cách số giữa các vùng ở Lai Châu

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung nhấn mạnh, năm 2026, các địa phương, đơn vị trong tỉnh phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy, hành động đột phá, tạo ra giá trị thực chất cho người dân và doanh nghiệp. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực cần nâng cao trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị, trong quá trình xây dựng kế hoạch, các đơn vị phải bám sát Thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, để thống nhất nhận thức, quan điểm và mục tiêu, bảo đảm các định hướng chuyển đổi số của tỉnh phù hợp với sự chỉ đạo của Trung ương và sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở đó, từng cơ quan, đơn vị, từng xã, phường căn cứ định hướng, hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận vào các khó khăn, thực tế ở cơ sở khi triển khai Nghị quyết số 57 tại các địa phương. Nhất là các vấn đề về hạ tầng số; triển khai kỹ thuật, thủ tục hành chính; các đề tài khoa học, công nghệ; tỷ lệ áp dụng kinh tế số.

Trung tá Nguyễn Ngọc Nguyên, Giám đốc Viettel Lai Châu đề xuất các giải pháp để rút ngắn khoảng cách số tại các vùng ở Lai Châu như: Triển khai chính sách VTCI - Internet miễn phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc dưới 10.000 người; nghiên cứu, xây dựng đưa vào quy hoạch Cửa khẩu Ma Lù Thàng là Cửa khẩu thông minh, tiến tới Công viên Logictic; nghiên cứu có đề án, giải pháp giám sát thông minh IOT qua 4G, 5G VT đã đầu tư; tiếp tục triển khai chương trình phổ cập điện thoại thông minh; đào tạo bà con livestream bán hàng…

Năm 2025, bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt, quyết liệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW. Tỉnh đã từng bước hoàn thiện thể chế, củng cố hạ tầng số, thúc đẩy số hóa hoạt động công vụ, bước đầu hình thành tư duy đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 128/182 nhiệm vụ, duy trì thực hiện 44 nhiệm vụ thường xuyên, đạt 95,5% tổng số nhiệm vụ được giao. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có chuyển biến rõ rệt với tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 80%; 99% hồ sơ được giải quyết đúng hạn; Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt trên 90 điểm, xếp trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 57 tại tỉnh vẫn còn một số hạn chế, điểm nghẽn như: hạ tầng số ở vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chuyên sâu về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số còn thiếu, đa số các xã chưa có cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số; một số đảng ủy, chính quyền địa phương và các sở ngành chưa thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ;...

Năm 2026, với tinh thần "Tăng tốc - tạo đột phá - đo lường được kết quả", tỉnh Lai Châu đặt ra các mục tiêu cụ thể trong thực hiện Nghị quyết 57 như: phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 7%; tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt từ 37,6% trở lên; phủ sóng 4G cho 100% thôn, bản, tổ dân phố và hoàn thành xây dựng trạm BTS 5G tại 100% trung tâm tỉnh cũng như trung tâm các xã, phường; 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch;...

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, tỉnh sẽ đổi mới mạnh mẽ cơ chế đặt hàng và đưa kết quả vào sử dụng thực tế; 100% nhiệm vụ khoa học, công nghệ được xác định theo bài toán/nhu cầu và có đơn vị tiếp nhận/ứng dụng (cơ quan nhà nước, địa phương hoặc doanh nghiệp) ngay từ khâu phê duyệt nhiệm vụ; tối thiểu 70% nhiệm vụ triển khai theo cơ chế đặt hàng; trong đó tối thiểu 30% có đồng tài trợ từ doanh nghiệp/địa phương và cam kết đầu ra (hợp đồng/đơn hàng/lộ trình áp dụng)…

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.