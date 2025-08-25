Nghệ thuật và áo dài truyền thống gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam - Malaysia

Các đoàn Việt Nam và đoàn Malaysia chuẩn bị diễu hành. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia

Sự kiện do Tòa thị chính thành phố Kuala Lumpur và Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) đồng tổ chức, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân thủ đô Malaysia cũng như đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các bang của Malaysia như Kuala Lumpur, Klang, Penang và Johor. Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa đơn thuần mà còn là biểu tượng sống động cho mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong không khí hữu nghị, chương trình đã mang đến những màn trình diễn văn hóa đặc sắc của Việt Nam, bao gồm điệu nhảy sôi động trên nền nhạc "Khát vọng tuổi trẻ" và vũ điệu uyển chuyển "Một vòng Việt Nam". Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là màn trình diễn áo dài truyền thống. Thiết kế độc đáo mang tên "Áo dài Hữu nghị Malaysia - Việt Nam" của Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Tà áo dài được kết hợp khéo léo với hình ảnh quốc kỳ và quốc hoa của hai nước, trở thành một biểu tượng tinh tế cho sự đoàn kết và giao thoa văn hóa.

Bên cạnh đó, người dân Malaysia và bạn bè quốc tế tham dự sự kiện còn có cơ hội thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam đích thực tại các gian hàng văn hóa, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm về đất nước và con người Việt Nam.