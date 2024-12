Nghệ sỹ piano của Việt Nam và Hoa Kỳ lần đầu hội ngộ trong đêm nhạc Chopin

Nghệ sỹ Nguyễn Việt Trung đã chinh phục khán giả bằng khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế, sâu sắc và mãnh liệt qua từng phím đàn. Ảnh: TTXVN phát

Trong đêm nhạc này, lần đầu tiên, 2 soloist Nguyễn Việt Trung và Eric Lu chơi 2 concerto của nhà soạn nhạc Frédéric Chopin, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời, dưới đũa chỉ huy của Nhạc trưởng Olivier Ochanine. Trong đó, pianist Nguyễn Việt Trung với bản Concerto số 1 - là một trong hai tác phẩm duy nhất viết cho piano và Dàn nhạc Giao hưởng được Frédéric Chopin sáng tác khi mới 20 tuổi. Còn Eric Lu chơi bản Concerto số 2 cung pha thứ op.21. của nhà soạn nhạc Frederic Chopin.

Nghệ sỹ Nguyễn Việt Trung chia sẻ, anh cảm thấy thật tuyệt vời khi được trở về biểu diễn tại quê nhà. Lớn lên ở Ba Lan - quê hương của nhạc sỹ vĩ đại Chopin, nên từ nhỏ Nguyễn Việt Trung đã được tiếp xúc và yêu thích âm nhạc của Chopin, có lẽ điều đó đã trở thành điểm mạnh của anh khi chơi những bản nhạc đậm chất tính trữ tình, chất thơ nhưng cũng đầy chất ngẫu hứng trong âm nhạc của Chopin. Với phong cách biểu đạt đầy nội tâm và sáng tạo, Nguyễn Việt Trung đã chinh phục khán giả bằng khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế, sâu sắc và mãnh liệt qua từng phím đàn cũng như biểu cảm gương mặt. Sự uyển chuyển, làm chủ kỹ thuật của anh đưa khán giả bay bổng theo dòng cảm xúc của âm nhạc, đưa âm nhạc của Chopin đến gần hơn với công chúng.

Nghệ sỹ Eric Lu (Hoa Kỳ) biểu diễn trong đêm hòa nhạc giao hưởng chủ đề “Chopin: Huyền diệu dương cầm”. Ảnh: TTXVN phát

Nghệ sỹ Eric Lu bày tỏ, anh rất vui khi được đến Hà Nội biểu diễn những tác phẩm âm nhạc của các nhà soạn nhạc kinh điển cùng người bạn thân thiết là nghệ sỹ Nguyễn Việt Trung. Dù khác biệt về quốc tịch và phong cách biểu đạt, song các nghệ sỹ đều mang trong mình niềm đam mê và khát vọng “tận hiến cho âm nhạc”. Sự thăng hoa của các nghệ sỹ trên sân khấu mang đến cho khán giả những trải nghiệm khó quên.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, hai nghệ sỹ sẽ còn cùng biểu diễn trong chương trình hòa nhạc tối 9/12 với chủ đề “Âm vang huyền thoại” (Echoes of Genius: An Evening with Beethoven, Mozart và Brahms). Chương trình được mở đầu bằng bản Overture to Fidelio, Op. 72 của Beethoven. Điểm nhấn của chương trình chính là sự xuất hiện cùng lúc của hai nghệ sỹ Eric Lu và Nguyễn Việt Trung trong tác phẩm đặc biệt Concerto số 10, K365 viết cho hai đàn piano của Mozart. Chương trình sẽ được kết thúc bằng Symphony No. 2 in D Major, Op. 73 của nhà soạn nhạc Brahms.

Hai đêm diễn là những tác phẩm khác nhau với phong cách biểu đạt khác nhau của các nghệ sỹ trên sân khấu, mang đến cho khán giả những trải nghiệm khác biệt.

Nghệ sỹ Eric Lu sinh năm 1997 tại Massachusetts, là một nghệ sỹ piano cổ điển. Eric Lu từng có thời gian là học trò của Nghệ sỹ Nhân dân Đặng Thái Sơn. Eric lần đầu tiên gây chú ý trên quốc tế ở tuổi 17 khi giành giải tại Cuộc thi Piano Quốc tế Chopin năm 2015 ở Warsaw. Sau đó, anh tiếp tục đạt Giải thưởng Piano Quốc tế của Đức năm 2017 và Giải Nhất tại Cuộc thi Piano Quốc tế Leeds năm 2018. Anh được mời biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc lớn trên thế giới: Dàn nhạc giao hưởng Chicago, Dàn nhạc giao hưởng Boston, Dàn nhạc giao hưởng London, Dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia, Dàn nhạc giao hưởng Los Angeles, Dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia Stockholm…

Nghệ sỹ Nguyễn Việt Trung sinh năm 1996 tại Hà Nội, theo gia đình sang Ba Lan sinh sống khi chưa đầy 1 tuổi và theo học piano chuyên nghiệp từ khi mới 7 tuổi. Nguyễn Việt Trung thành công với hàng loạt giải thưởng danh giá cấp Quốc gia ở Ba Lan. Là soloist trẻ tuổi, Nguyễn Việt Trung được mời biểu diễn cùng các dàn nhạc nổi tiếng như Dàn nhạc Giao hưởng Podkarpackie, Warsaw Symphony Orchestra, Polish Radio Symphony Orchestra, Lublin Philharmonic, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời… Anh cũng đã có mặt ở nhiều sân khấu danh giá trên thế giới như: Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Anh, Singapore, Đan Mạch, Nga, Hungary, Ba Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam…

Theo Ban tổ chức, hai đêm nhạc cổ điển đặc biệt do Ban vận động Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức, với mong muốn tôn vinh giá trị trường tồn của âm nhạc cổ điển; tôn vinh nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế, nhằm gắn kết và thúc đẩy giao lưu văn hóa, hiện thực hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa.

Trước đó, ngày 26/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Ban Vận động thành lập Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam tại Quyết định số 1645/QĐ-BVHTTD, với 10 thành viên sáng lập. Năm 2023, Ban Vận động đã tổ chức Hòa nhạc “Âm thanh vĩnh cửu” với pianist Nguyễn Việt Trung và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Hai chương trình hòa nhạc giao hưởng đêm 8 và 9/12/2024 là hoạt động tiếp nối của Ban vận động, hướng tới việc ra mắt Hội cũng như Tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Nhất, ngay sau khi có quyết định phê chuẩn của Bộ Nội Vụ./.