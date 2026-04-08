Nghệ sĩ trẻ Việt Nam tỏa sáng tại Pháp với giải thưởng “Con đường Thiên Lý”

Họa sĩ Lâm Gia Huấn giới thiệu tác phẩm "Nguyện đường An Nam" đoạt giải thưởng “Con đường Thiên Lý”. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Phát biểu tại buổi triển lãm, ông Đinh Ngọc Đức - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp - nhấn mạnh vai trò của Trung tâm như một cầu nối quan trọng trong việc quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam ra thế giới. Ông cho biết các hoạt động nghệ thuật như triển lãm lần này không chỉ góp phần duy trì đời sống văn hóa của cộng đồng người Việt tại Pháp, mà còn lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam tới công chúng châu Âu. Dù quy mô không lớn nhưng triển lãm mang ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ tiếp cận môi trường nghệ thuật quốc tế, mở rộng giao lưu và tích lũy cảm hứng sáng tạo cho những chặng đường phía trước.

Giải thưởng “Con đường Thiên Lý” do bà Charlotte Agusttes-Reynier, Chủ tịch Hiệp hội các nghệ sĩ châu Á tại Paris, khởi xướng nhằm tạo cơ hội cho sinh viên mỹ thuật Việt Nam trải nghiệm môi trường nghệ thuật tại Pháp. Bà cho biết các nghệ sĩ đoạt giải sẽ có một tuần tại Paris để tham quan bảo tàng, tiếp cận các tác phẩm kinh điển, gặp gỡ các nghệ sĩ và xây dựng mạng lưới nghề nghiệp. Đây được xem như một “bệ phóng” giúp họ mở rộng tầm nhìn, vượt qua giới hạn bản thân và tích lũy tri thức sáng tạo. Quy trình tuyển chọn do hội đồng chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại, lịch sử nghệ thuật và các chủ phòng tranh đảm nhiệm, nhằm tìm ra những gương mặt trẻ có cá tính sáng tạo nổi bật.

Ông Alexandre Eliaba, Phó Giám đốc, Trưởng ban Mỹ thuật và nghệ thuật châu Á, cho rằng tranh của các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện sự giao thoa thú vị giữa ảnh hưởng hội họa phương Tây và bản sắc văn hóa Việt Nam. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Về giá trị nghệ thuật của các tác phẩm, ông Alexandre Eliaba - Phó Giám đốc, Trưởng ban Mỹ thuật và Nghệ thuật châu Á - nhận định tranh của các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện sự giao thoa tinh tế giữa ảnh hưởng hội họa phương Tây và bản sắc văn hóa dân tộc. Các tác phẩm vừa gợi mở chiều sâu truyền thống, lịch sử và thực hành nghệ thuật Việt Nam, vừa vận dụng linh hoạt những nguyên lý của hội họa châu Âu, tạo nên ngôn ngữ biểu đạt hài hòa, vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Họa sĩ trẻ Lâm Gia Huấn với tác phẩm "Nguyện đường An Nam" đoạt giải thưởng “Con đường Thiên Lý”. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Chia sẻ về tác phẩm “Nguyện đường An Nam”, họa sĩ Lâm Gia Huấn cho biết nguồn cảm hứng đến một cách tự nhiên từ hình ảnh những phụ nữ đi lễ buổi sáng tại một nhà thờ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Thành phố Hồ Chí Minh). Khoảnh khắc đời thường ấy khơi gợi xúc cảm mạnh mẽ, thôi thúc anh chuyển tải vào tranh. Hình tượng người phụ nữ cũng là mạch nguồn xuyên suốt trong sáng tác của anh, bắt nguồn từ sự gắn bó sâu sắc với mẹ. Với anh, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận mà còn mở ra hành trình nghệ thuật dài hơi.



Trong khi đó, họa sĩ Nguyễn Nguyệt Anh cho biết tác phẩm “Trốn tìm” xoay quanh hành trình tìm kiếm bản thể trong mối quan hệ với thiên nhiên. Lớn lên tại Hà Nội – nơi nhịp sống đô thị đôi khi khiến con người xa rời thế giới nội tâm, cô nhận ra rằng những khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên chính là lúc tìm thấy sự tĩnh lặng và nhận diện rõ hơn những “phiên bản” khác nhau của bản thân. Giải thưởng đối với cô không phải là điểm kết thúc mà là động lực để tiếp tục thử nghiệm và sáng tạo. Trải nghiệm tại Paris, nơi cô được trực tiếp chiêm ngưỡng nhiều kiệt tác nghệ thuật, cũng mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hành trình phía trước.

Họa sĩ trẻ Nguyễn Nguyệt Anh với tác phẩm "Trốn tìm" đoạt giải thưởng “Con đường Thiên Lý”. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Ban tổ chức cho biết giải thưởng “Con đường Thiên Lý” sẽ được duy trì hằng năm, với vòng tuyển chọn vào tháng 9 và trao giải vào tháng 1 năm sau. Mỗi năm, 2 sinh viên mỹ thuật Việt Nam sẽ được lựa chọn tham gia chương trình trải nghiệm nghệ thuật tại Paris, giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển năng lực sáng tạo.



Sự kiện trưng bày không chỉ tôn vinh tài năng của 2 nghệ sĩ trẻ mà còn thể hiện nỗ lực kết nối văn hóa Việt Nam – Pháp thông qua nghệ thuật. Qua đó, hình ảnh một nền nghệ thuật Việt Nam năng động, giàu bản sắc và đang từng bước hội nhập sâu rộng vào đời sống nghệ thuật quốc tế tiếp tục được khẳng định./.