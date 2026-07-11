Nghệ An yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương giảm giá cước vận tải hành khách

Các doanh nghiệp vận tải Nghệ An giảm giá vé sẽ có lợi thế trong việc giữ chân khách hàng và nâng cao uy tín trên thị trường. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Theo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 70 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và xe buýt với 598 phương tiện đang hoạt động. Trong giai đoạn giá nhiên liệu tăng, có 15 đơn vị thực hiện kê khai tăng giá cước, mức tăng cao nhất lên tới 17%. Tuy nhiên, khi giá xăng, dầu liên tục giảm trong thời gian qua, việc điều chỉnh giảm giá cước lại diễn ra khá chậm.

Cụ thể, sau hai lần Sở Xây dựng có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá cước, đến ngày 26/6/2026, thời điểm giá xăng E10 RON95-III còn 20.300 đồng/lít và giá dầu diesel còn 22.290 đồng/lít, toàn tỉnh mới chỉ có hai đơn vị thực hiện kê khai giảm giá.

Đến ngày 10/7, toàn tỉnh mới có các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt và 4 doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định thực hiện kê khai giảm giá cước gồm: Công ty TNHH Văn Minh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Vinh, Công ty TNHH Vận tải Du lịch và Thương mại Thạch Thành và Công ty TNHH Thanh Hồng Sơn. Các đơn vị còn lại chưa kê khai điều chỉnh giá cước theo quy định. Mức giảm giá cước vận tải hành khách lớn nhất hiện nay đã đạt khoảng 15% so với thời điểm trước khi tăng giá.

Cũng theo thống kê của Sở Xây dựng, đến ngày 10/7 vẫn còn 7 đơn vị kinh doanh vận tải chưa thực hiện giảm giá cước sau khi đã tăng trước đó, như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Quỳnh Anh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải và Dịch vụ Du lịch Cường Long, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Vận tải Hoàng Hải cùng một số doanh nghiệp khác. Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu các doanh nghiêp vận tải giảm giá cước bảo đảm quyền lợi của hành khách. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, cho biết việc kê khai điều chỉnh giá cước khi chi phí đầu vào giảm là quy định bắt buộc đối với các đơn vị kinh doanh vận tải. Các doanh nghiệp cần chủ động rà soát, tính toán lại phương án giá, kịp thời điều chỉnh mức cước phù hợp với biến động của thị trường, qua đó bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và hành khách.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết thêm, trong thời gian tới, nếu các doanh nghiệp vẫn chậm thực hiện hoặc cố tình không kê khai điều chỉnh giá cước theo quy định, Sở Xây dựng sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Không chỉ yêu cầu điều chỉnh giá cước, Sở Xây dựng cũng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc kê khai, niêm yết và áp dụng mức giá mới sau khi được chấp thuận; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý bến xe khách công khai giá vé tại quầy bán vé để người dân dễ dàng theo dõi, giám sát.

Đối với các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách, Sở Xây dựng yêu cầu tổ chức bán vé đúng theo mức giá doanh nghiệp đã kê khai, niêm yết; công khai đầy đủ thông tin về giá vé và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thu cao hơn giá niêm yết dưới bất kỳ hình thức nào. Đây được xem là giải pháp nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động vận tải, hạn chế thiệt hại cho hành khách.

Là hành khách thường xuyên di chuyển trên tuyến Vinh - Hà Nội và chiều ngược lại, chị Đậu Lê Minh Hạnh, trú tại phường Vinh Hưng, cho rằng nhiều doanh nghiệp tăng giá vé rất nhanh khi giá nhiên liệu tăng nhưng lại chậm điều chỉnh khi giá nhiên liệu giảm. Theo chị Hạnh, việc giá xăng, dầu đã giảm nhiều lần nhưng giá vé vẫn giữ ở mức cao khiến người dân phải gánh thêm chi phí không hợp lý. Chị mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp quyết liệt hơn để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của hành khách.

Là một trong những doanh nghiệp đã sớm điều chỉnh giá cước, ông Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ ô tô Vinh, cho biết ngay sau khi giá nhiên liệu giảm vào ngày 26/6, doanh nghiệp đã chủ động đề xuất Sở Xây dựng cho phép giảm giá cước. Theo ông Chung, việc điều chỉnh giá không chỉ bảo đảm quyền lợi của hành khách mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng trong bối cảnh thị trường vận tải ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Thực tế cho thấy, chi phí nhiên liệu luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành vận tải hành khách. Do đó, khi giá xăng, dầu biến động theo hướng giảm trong thời gian dài, việc điều chỉnh giảm giá cước là yêu cầu tất yếu nhằm phản ánh đúng chi phí thực tế, đồng thời chia sẻ lợi ích với người sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá cước kịp thời theo biến động của giá nhiên liệu không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo sự bình đẳng giữa các đơn vị vận tải. Những doanh nghiệp chủ động chia sẻ lợi ích với hành khách thông qua việc giảm giá cước sẽ có thêm lợi thế trong việc giữ chân khách hàng và nâng cao uy tín trên thị trường./.