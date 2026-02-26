Ngày Vía Thần Tài: Mở cửa giao dịch giá vàng miếng giảm 300 nghìn đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày Vía Thần Tài, giá vàng miếng được các công ty kinh doanh vàng niêm yết ở mức 185 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng ở cửa hàng Công ty Phú Quý (Trần Nhân Tông, Hà Nội) từ rất sớm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 50 phút, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.



Trong khi đó, giá bạc miếng được Công ty Bảo tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3,367 - 3,471 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 54 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào tăng 56 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, trước đà tăng phi mã, ngân hàng J.P. Morgan ngày 25/2 đã giữ nguyên dự báo giá vàng sẽ lên tới 6.300 USD/ounce cho cuối năm 2026.



Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh trong phiên 25/2, vượt qua ngưỡng 5.200 USD/ounce. Các nhà đầu tư đang đổ xô vào kênh trú ẩn an toàn này trước những diễn biến mới về chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng leo thang liên quan đến Iran.

Cụ thể, tính đến 2 giờ sáng ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 5.202,28 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 4/2026 của Mỹ cũng chốt phiên tăng khoảng 1% so với phiên trước, lên mức 5.226,20 USD/ounce./.