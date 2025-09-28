Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Huế

Trình diễn hanbok tại ngày hội. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa quan trọng trong chuỗi sự kiện diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước năm 2025, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. "Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025" không chỉ đơn thuần là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn là sự kiện ngoại giao nhân dân và ngoại giao văn hóa mang tầm vóc lớn. Đây là dịp để Huế thể hiện khát vọng hội nhập, khẳng định vị thế mới của một thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, sự kiện còn tạo nền tảng vững chắc cho những hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và công nghiệp sáng tạo.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế Phan Thanh Hải khẳng định Hàn Quốc luôn là đối tác đặc biệt quan trọng và thân thiết đối với Huế. Trong gần hai thập niên qua, nhiều dự án hợp tác phát triển có sự đồng hành của Hàn Quốc đã để lại dấu ấn rõ nét. Từ năm 2007 đến nay, Huế đã triển khai thành công 6 dự án ODA với tổng vốn khoảng 55 triệu USD. Riêng giai đoạn 2022-2026, Huế tiếp tục đón nhận các dự án hỗ trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc - KOICA. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến Huế, nhiều dự án đã và đang được xúc tiến. Không chỉ vậy, hàng loạt chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực và thời trang trong khuôn khố Festival Huế, Tuần lễ Áo dài cộng đồng... đã làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần làm cho Huế ngày càng trở thành điểm đến kết nối, sáng tạo.