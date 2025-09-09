Ngày Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc năm 2025 tổ chức tại thành phố Huế

Biểu diễn đánh trống truyền thống Samulnori của Hàn Quốc. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa quan trọng, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc; đồng thời khẳng định quyết tâm của thành phố Huế trong việc mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa - du lịch của cả nước. Với vai trò cầu nối, Huế không chỉ quảng bá di sản, bản sắc Việt Nam mà còn tạo không gian để cộng đồng hai nước giao lưu, chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau.

Trong khuôn khổ sự kiện, khoảng 100 gian hàng sẽ được bố trí, giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của Việt Nam - Hàn Quốc. Du khách có cơ hội trải nghiệm mặc hanbok, tham gia trò chơi dân gian Hàn Quốc, thưởng thức ẩm thực truyền thống, đồng thời khám phá sản phẩm thủ công, OCOP, áo dài Huế và các làng nghề truyền thống.

Trong khuôn khổ sự kiện, du khách sẽ được thưởng thức chuỗi chương trình nghệ thuật giao lưu sôi động, giàu bản sắc. Bên cạnh Nhã nhạc cung đình Huế - Di sản phi vật thể của nhân loại, khán giả còn có dịp trải nghiệm các tiết mục nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, xen lẫn không khí trẻ trung, hiện đại của K-pop, V-pop, Random Dance. Các chương trình có sự tham gia của đoàn nghệ thuật Uhee của Hàn Quốc và các nghệ sĩ, nghệ nhân Việt Nam, hứa hẹn mang đến không gian giao thoa vừa đậm chất truyền thống, vừa hòa nhịp với xu hướng toàn cầu.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn là sự kiện ngoại giao nhân dân có sức lan tỏa lớn. Đây là dịp để Huế thể hiện khát vọng hội nhập, khẳng định vị thế mới của một thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời tạo nền tảng cho những hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và công nghiệp sáng tạo./.