Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4: Những giọt máu nghĩa tình lan tỏa yêu thương

Năm 2026, tỉnh Ninh Bình phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu tiếp nhận hơn 42.000 đơn vị máu. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Lan tỏa mạnh mẽ, nhiều đơn vị vượt chỉ tiêu

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau sáp nhập, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích của hiến máu tình nguyện. Năm 2025, toàn tỉnh tổ chức 123 buổi hiến máu, tiếp nhận hơn 42.600 đơn vị máu; không chỉ hoàn thành mà còn vượt xa chỉ tiêu, đạt 135% kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và 107% kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Những tháng đầu năm 2026, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục đạt kết quả ấn tượng thông qua Lễ hội Xuân hồng với hơn 10.800 đơn vị máu được tiếp nhận, vượt 129% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao. Nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn ghi nhận những kết quả nổi bật, vượt chỉ tiêu đề ra, tiêu biểu như: xã Giao Bình vận động được 202 đơn vị máu, đạt 119% chỉ tiêu cả năm 2026; xã Giao Ninh đạt 167 đơn vị máu, bằng 159% chỉ tiêu; xã Bình Minh đạt 267 đơn vị, bằng 162% chỉ tiêu; Công an tỉnh đạt 314 đơn vị, tương đương 157% chỉ tiêu; xã Thanh Liêm đạt 303, bằng 144% chỉ tiêu; Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đạt 443 đơn vị, tương đương 127% chỉ tiêu. Những con số này thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân dân, góp phần khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào trong cộng đồng.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, không chỉ trực tiếp hiến máu mà còn tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia. Họ chính là những tuyên truyền viên tích cực trong hành trình lan tỏa yêu thương và nhân ái. Tiêu biểu như chị Phạm Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Lý Nhân. Bản thân chị đã hơn 30 lần trực tiếp hiến máu; đồng thời vận động 6 người thân trong gia đình tham gia hơn 40 lượt hiến máu. Đặc biệt, trong giai đoạn 2022 - 2024, với vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (cũ), chị Hoa đã cùng đơn vị phối hợp tuyên truyền, vận động hơn 3.000 người tham gia hiến máu tình nguyện.

Chị Phạm Thị Hoa cho biết, trước đây từng e ngại hiến máu vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến chị gái được cứu sống nhờ nguồn máu kịp thời sau tai nạn, chị đã thay đổi suy nghĩ và tích cực tham gia hiến máu. Không chỉ trực tiếp hiến máu, chị còn vận động người thân, bạn bè, cộng đồng cùng hưởng ứng. Với chị, lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện là niềm vui, hạnh phúc khi góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Tại Lễ hội Xuân hồng năm 2026, cô Nguyễn Thị Yến, giáo viên Trường Mầm non Yên Bắc, phường Đồng Văn đã hiến tặng 350ml máu, đánh dấu lần thứ 17 tham gia hiến máu tình nguyện. Không chỉ tích cực hiến máu, cô còn vận động người thân cùng tham gia; riêng con trai cô đã có 14 lần hiến máu tình nguyện.

Cô giáo Nguyễn Thị Yến cho biết, bản thân cô cũng từng lo ngại hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, sau khi được Hội Chữ thập đỏ tuyên truyền, giải thích, cô nhận ra hiến máu không những an toàn mà còn góp phần mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân. Từ năm 2011 đến nay, cô duy trì tham gia hiến máu mỗi năm 1 lần. Năm nay ở tuổi 56, cô mong muốn tiếp tục hiến máu khi sức khỏe còn cho phép.

Phát triển bền vững phong trào

Người dân Ninh Bình tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Theo Ban chỉ đạo vận động động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình còn gặp một số khó khăn như: đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện cơ bản vẫn là lực lượng thanh niên; kinh phí phục vụ cho hoạt động tuyên truyền về phong trào hiến máu tình nguyện còn hạn chế; lượng người hiến máu nhắc lại chưa nhiều…

Ông Tống Văn Tam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình cho biết, để hoàn thành mục tiêu tiếp nhận hơn 42.000 đơn vị máu trong năm 2026; đồng thời phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước về vận động toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về lợi ích của hiến máu, an toàn truyền máu, cũng như ý nghĩa của việc hiến máu phục vụ cấp cứu và điều trị trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai, thảm họa. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người trong độ tuổi lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp của tỉnh cũng mở rộng tuyên truyền, vận động tới đội ngũ công nhân tại các doanh nghiệp và các nhóm đối tượng khác, nhằm bảo đảm nguồn máu ổn định, giúp phong trào phát triển bền vững, rộng khắp hơn trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới hình thức và xây dựng quy chế thi đua hiệu quả, thiết thực bảo đảm khuyến khích, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển./.