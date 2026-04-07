Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Theo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, trong năm 2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận được hơn 21.500 đơn vị máu, đáp ứng 100% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tại địa phương. Đặc biệt, chỉ tính riêng quý I năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 7.000 đơn vị máu. Đây là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng của người dân Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người với phương châm: “Máu chờ người bệnh, không để người bệnh chờ máu”. Ông Thành kêu gọi các cấp, ngành tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; đồng thời duy trì và nhân rộng mô hình các Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, “Nhóm máu hiếm”... Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đề nghị các cán bộ, đảng viên, công chức và thanh niên tình nguyện gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến máu. Các cấp chính quyền cần thường xuyên quan tâm, tôn vinh và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

Ông Phạm Đình Diện, phường Kon Tum - đại diện những người từng được nhận máu chia sẻ: "Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ là sự sẻ chia vô điều kiện mà còn là cơ hội để những người bệnh như chúng tôi được sống tiếp, được trở về bên gia đình. Đó thực sự là những giọt máu mang theo hy vọng".

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và nhân dân cùng tham gia diễu hành tuyên truyền trên các trục đường chính và hiến máu trực tiếp tại hội trường, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Ban tổ chức đã thu được 391 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ số máu này sẽ được chuyển về kho lưu trữ của Khoa Huyết học – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để kịp thời cứu chữa cho những trường hợp cần truyền máu, góp phần quan trọng vào việc điều trị và cứu sống nhiều bệnh nhân./.