Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại
Theo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, trong năm 2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận được hơn 21.500 đơn vị máu, đáp ứng 100% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tại địa phương. Đặc biệt, chỉ tính riêng quý I năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 7.000 đơn vị máu. Đây là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng của người dân Quảng Ngãi.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người với phương châm: “Máu chờ người bệnh, không để người bệnh chờ máu”. Ông Thành kêu gọi các cấp, ngành tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; đồng thời duy trì và nhân rộng mô hình các Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, “Nhóm máu hiếm”...
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đề nghị các cán bộ, đảng viên, công chức và thanh niên tình nguyện gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến máu. Các cấp chính quyền cần thường xuyên quan tâm, tôn vinh và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.