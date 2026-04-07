Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4: Lan tỏa thông điệp “cho đi là còn mãi”

Ngay từ sáng sớm, đông đảo tình nguyện viên đến từ các phường, xã như, Hòa Bình, Tân Hòa, Kỳ Sơn, Thống Nhất, Thịnh Minh... đã có mặt tại địa điểm tổ chức, tạo nên không khí sôi nổi, ấm áp nghĩa tình. Với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn đã tích cực tham gia hiến máu, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân ái cao đẹp.

Cán bộ y tế khám sàng lọc, kiểm tra chỉ số cần thiết người hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm nay thu hút khoảng 800 tình nguyện viên đăng ký tham gia. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm khoa học, an toàn và đúng quy trình. Các tình nguyện viên trước khi hiến máu đều được khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe, kiểm tra các chỉ số cần thiết nhằm bảo đảm đủ điều kiện hiến máu theo quy định.



Ghi nhận tại ngày hội, nhiều tình nguyện viên đã nhiều lần tham gia hiến máu, trở thành những “ngân hàng máu sống” tiêu biểu trong cộng đồng. Tiêu biểu, chị Hà Thị Băng Tĩnh, giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã có 22 lần hiến máu tình nguyện. Chị Tĩnh chia sẻ, mỗi lần hiến máu không chỉ là hành động giúp đỡ người bệnh mà còn giúp bản thân kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chính từ ý nghĩa thiết thực đó, chị luôn duy trì lối sống khoa học, giữ gìn sức khỏe để có thể tiếp tục tham gia hiến máu đều đặn. Không dừng lại ở đó, chị còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm cùng tham gia hiến máu, góp phần lan tỏa thông điệp “cho đi là còn mãi”.



Nhiều tình nguyện viên khác cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng. Không ít người lần đầu tham gia hiến máu còn bỡ ngỡ song với sự động viên của đội ngũ y bác sĩ và các tình nguyện viên giàu kinh nghiệm, họ đã tự tin hoàn thành nghĩa cử cao đẹp.



Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 600 đơn vị máu an toàn, đạt chất lượng, bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự hưởng ứng tích cực của người dân đối với phong trào hiến máu tình nguyện, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu, đặc biệt trong các thời điểm nhu cầu cấp cứu tăng cao.



Theo đại diện Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 hằng năm đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của hiến máu cứu người. Thông qua hoạt động này, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng được lan tỏa rộng khắp, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, từng bước hình thành thói quen hiến máu thường xuyên trong cộng đồng./.