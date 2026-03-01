Ngày thơ Việt Nam tại Ninh Bình: Thơ ca “Trước biển lớn” của đất nước

Một tác phẩm thơ được nghệ sỹ thể hiện tại Ngày thơ Việt Nam. Ảnh: Đức Phương - TTXVN Nhà thơ Nguyễn Đăng Hào, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc Ngày thơ Việt Nam. Ảnh: Đức Phương - TTXVN Phát biểu khai mạc, nhà thơ Nguyễn Đăng Hào, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, chủ đề "Trước biển lớn" mang đậm nội hàm sâu sắc trong bối cảnh đất nước đang mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ngày thơ sẽ tập trung trao đổi, tọa đàm, giao lưu thơ, nhạc đề cập đến sức sống mới của từng vùng đất, con người đã đem sức lực, trí tuệ lao động hết mình để góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Ngày thơ cũng mang đến những bài thơ, bài hát ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần sáng tạo, đoàn kết trong xây dựng và bảo về đất nước, quê hương.

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình khẳng định, những người làm văn học nghệ thuật nói chung và làm thơ nói riêng rất tự hào được sinh ra, lớn lên trên quê hương Ninh Bình yêu dấu, nơi phát tích của Vua Đinh Tiên Hoàng, người anh hùng dân tộc đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và lập kinh đô Hoa Lư. Đây cũng là nơi phát tích của vương triều Trần lừng lẫy - triều đại gắn liền với Hào khí Đông A, 3 lần đại thắng quân Nguyên Mông, nơi hội tụ khí phách, văn hóa và truyền thống hiếu học, kiên cường của con người Thành Nam. Đồng thời là quê hương anh hùng Hà Nam với bề dày lịch sử lâu đời, văn hiến và giàu truyền thống cách mạng, miền đất của nhiều danh nhân, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Khuyến, Nam Cao.

Các thế hệ người Việt Nam được nuôi dưỡng tinh thần bằng rất nhiều những áng thơ ca tuyệt tác, trong đó phải kể đến bài thơ "Nam quốc sơn hà" được ghi vào lịch sử như một bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Đất nước nếu thiếu đi một chút của cải thì con người lại hợp sức với nhau làm ra của cải bù đắp lại, nhưng nếu thiếu đi một Nguyễn Du, một Nguyễn Trãi, một Hồ Xuân Hương hay một Trương Hán Siêu, một Nguyễn Khuyến, một Tú Xương, một Nguyễn Bính... ở quê hương Ninh Bình thì dân tộc, quê hương và đời sống tinh thần của người dân sẽ nghèo đi... Truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc luôn luôn là điểm tựa cho thơ. Thơ đã bắt rễ trong con người Việt Nam và người Ninh Bình, thơ có mặt trong đời sống hôm qua, hôm nay và suốt những mai sau...

Tại Ngày thơ Việt Nam, các đại biểu, văn nghệ sỹ, người yêu thơ thêm một lần nữa được lắng nghe bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài thơ đã đi vào ký ức của mỗi người dân Việt Nam. Cùng với đó, nhiều tác phẩm thơ mới được thể hiện đã đưa của người nghe như được lắng sâu, được thả hồn vào những cung bậc cảm xúc mới như: "Hát với quê hương", "Dòng chung", "Thương cha", "Thắp hương trước từ đường Nguyễn Khuyến", "Ngôi chùa Trường Sa", "Xuân miền Sơn Nam Hạ"... Những bài thơ truyền cảm hứng cho người nghe về tình người, tình làng, tình yêu quê hương đất nước và thể hiện niềm tin, khát vọng vươn lên của đất nước trước một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đây là một trong nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ của tỉnh Ninh Bình chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hướng tới chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.