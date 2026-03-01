Tin tức
Ngày thơ Việt Nam tại Ninh Bình: Thơ ca “Trước biển lớn” của đất nước
Phát biểu khai mạc, nhà thơ Nguyễn Đăng Hào, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, chủ đề "Trước biển lớn" mang đậm nội hàm sâu sắc trong bối cảnh đất nước đang mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ngày thơ sẽ tập trung trao đổi, tọa đàm, giao lưu thơ, nhạc đề cập đến sức sống mới của từng vùng đất, con người đã đem sức lực, trí tuệ lao động hết mình để góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.
Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình khẳng định, những người làm văn học nghệ thuật nói chung và làm thơ nói riêng rất tự hào được sinh ra, lớn lên trên quê hương Ninh Bình yêu dấu, nơi phát tích của Vua Đinh Tiên Hoàng, người anh hùng dân tộc đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và lập kinh đô Hoa Lư. Đây cũng là nơi phát tích của vương triều Trần lừng lẫy - triều đại gắn liền với Hào khí Đông A, 3 lần đại thắng quân Nguyên Mông, nơi hội tụ khí phách, văn hóa và truyền thống hiếu học, kiên cường của con người Thành Nam. Đồng thời là quê hương anh hùng Hà Nam với bề dày lịch sử lâu đời, văn hiến và giàu truyền thống cách mạng, miền đất của nhiều danh nhân, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Khuyến, Nam Cao.
Tại Ngày thơ Việt Nam, các đại biểu, văn nghệ sỹ, người yêu thơ thêm một lần nữa được lắng nghe bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài thơ đã đi vào ký ức của mỗi người dân Việt Nam. Cùng với đó, nhiều tác phẩm thơ mới được thể hiện đã đưa của người nghe như được lắng sâu, được thả hồn vào những cung bậc cảm xúc mới như: "Hát với quê hương", "Dòng chung", "Thương cha", "Thắp hương trước từ đường Nguyễn Khuyến", "Ngôi chùa Trường Sa", "Xuân miền Sơn Nam Hạ"... Những bài thơ truyền cảm hứng cho người nghe về tình người, tình làng, tình yêu quê hương đất nước và thể hiện niềm tin, khát vọng vươn lên của đất nước trước một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.