Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: Xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, quản trị thông minh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã đạt được thời gian qua. Việc được công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao không chỉ là mốc son quan trọng mà còn mở ra cơ hội phát triển mới của nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Với mục tiêu phấn đấu trở thành trường trọng điểm vùng, quản trị theo mô hình trường học thông minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị, thời gian tới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, có giải pháp hiệu quả nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đồng thời tăng cường liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chuyển giao kỹ thuật, qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo, công tác khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực y tế trong nước và quốc tế.

Thực hiện chủ trương sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên và Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, sau sắp xếp, đơn vị nhanh chóng ổn định bộ máy, phát huy thế mạnh, vươn lên thành đơn vị giáo dục hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng. Nhà trường thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền, tiếp tục mở rộng quy mô để triển khai mô hình trường học và bệnh viện thông minh giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn trường học thông minh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Trường Cao đẳng chất lượng cao tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Được thành lập từ năm 1960 và nâng cấp thành trường cao đẳng vào năm 2008, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo liên tục cho đội ngũ cán bộ ngành y tế.

Thực hiện kế hoạch đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã tiến hành tự đánh giá toàn diện. Tiếp đó, tháng 12/2025, Đoàn đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khảo sát, đánh giá trực tiếp tại nhà trường theo 5 tiêu chí gồm: Quy mô đào tạo; trình độ nhà giáo; gắn kết doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo; quản trị nhà trường; trình độ sinh viên sau đào tạo. Sau đánh giá, ngày 2/2/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-BGDĐT công nhận nhà trường đạt chuẩn chất lượng cao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình Nguyễn Thị Thu Dung khẳng định, phát huy các kết quả đã đạt được, thời gian tới, nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động, duy trì và nâng cao tiêu chuẩn, tiêu chí trường chất lượng cao; phấn đấu trở thành trường trọng điểm vùng và xây dựng mô hình trường học thông minh.

Hiện Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đào tạo 8 ngành trình độ cao đẳng với đội ngũ 125 viên chức và người lao động, trong đó, có 81 giảng viên trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp và hội nhập quốc tế. Tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp luôn đạt trên 80% trong 3 năm liên tiếp, 100% doanh nghiệp đánh giá hài lòng về chất lượng sinh viên sau đào tạo.

Đặc biệt, giai đoạn 2023-2025, nhà trường tổ chức hàng năm tối thiểu 6 khóa đào tạo cho các cơ sở y tế và doanh nghiệp y dược. Kết quả có 71 sinh viên sang Đức, 24 sinh viên du học Điều dưỡng tại Nhật Bản, 85 sinh viên sang Nhật Bản theo chương trình hợp tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp nhận sinh viên từ các nước như, Đan Mạch, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang học tập và thực tế.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm đã trao huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình./.