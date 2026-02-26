Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: Nâng tầm y tế cơ sở để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân

Trạm Y tế xã Bình Minh (tỉnh Đồng Nai) được đầu tư cơ sở vật chất khang trang đáp ứng nhu cầu tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương của người dân. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

* Hiệu quả khám chữa bệnh từ cơ sở

Ngành Y tế Đồng Nai xác định, y tế cơ sở luôn đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mỗi trạm y tế xã, phường không chỉ là nơi khám chữa, bệnh mà còn có vai trò là trung tâm phòng bệnh, tiêm chủng, quản lý bệnh mạn tính và sàng lọc bệnh dịch. Với 95 trạm y tế xã, phường, tỉnh Đồng Nai có hệ thống y tế cơ sở giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi sinh sống, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Bác sĩ Trần Văn Nhân, Trưởng Trạm Y tế xã Đắk Ơ cho biết, là một xã vùng biên giới dù còn nhiều khó khăn về nhân lực và trang thiết bị, song với sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể nhân viên y tế, Trạm đã từng bước ổn định, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Năm 2025, Trạm Y tế xã Đắk Ơ thu hút hơn 11.800 lượt người dân đến khám bệnh, đạt 122% kế hoạch; khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền đạt gần 2.400 lượt. Số lượt khám bảo hiểm y tế tăng mạnh; số ca chuyển tuyến trên giảm đáng kể, cho thấy chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến xã ngày càng được nâng lên.

Trạm Y tế xã Bình Minh vừa được đầu tư cơ sở vật chất mới và đi vào hoạt động từ tháng 1/2026, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Bác sĩ Trần Văn Thành, phụ trách Trạm Y tế xã Bình Minh cho biết, cùng với hạ tầng khang trang, đội ngũ y, bác sĩ của Trạm chủ động tham gia các lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn, từng bước nâng cao năng lực khám, chẩn đoán và điều trị tại chỗ.

Phát huy vai trò là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Trạm chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh từ sớm, tăng cường giám sát, phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức phòng bệnh.

“Trạm Y tế đã giải quyết tốt các bệnh thông thường như cảm sốt, viêm đường hô hấp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhiều ca sinh thường cũng được thực hiện an toàn ngay tại Trạm. Chúng tôi mong muốn sớm được đầu tư các máy siêu âm, X-Quang, xét nghiệm cơ bản để phát huy tối đa năng lực của trạm y tế xã, đủ khả năng điều trị kịp thời cho người dân, hạn chế số lượng bệnh phải chuyển lên tuyến trên”, bác sĩ Trần Văn Thành bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Phạm Thị Lệ Thủy cho biết, để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho người dân tại trạm y tế, địa phương đang tiếp tục kiện toàn ban lãnh đạo và tổ chức bộ máy trạm y tế xã theo đúng định hướng. Xã chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và công tác phòng chống dịch. Bình Minh là địa bàn đông dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh nên nhiệm vụ tăng cường năng lực y tế cơ sở, chủ động giám sát, kiểm soát dịch được địa phương xác định là ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân.

* Nâng tầm y tế cơ sở

Theo Sở Y tế Đồng Nai, hiện địa phương có 95 trạm y tế và 176 điểm trạm, trong đó có hơn 77% trạm y tế, điểm trạm được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Giai đoạn 2021- 2025, tỉnh có 30 trạm y tế được đầu tư xây mới, 43 trạm y tế được sửa chữa, nâng cấp. Để đảm bảo đủ nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở, ngành y tế thực hiện chế độ luân phiên 2 chiều giữa tuyến trung tâm y tế khu vực và tuyến trạm y tế đối với bác sĩ, điều dưỡng. Qua đó, đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế tại các trạm y tế được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, giúp nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, đặc biệt là các kỹ thuật y tế cơ bản.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên cho biết, y tế cơ sở luôn được ngành Y tế đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhiệm vụ đột phá của ngành y tế Ðồng Nai đến năm 2030 là sẽ chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ thụ động khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Địa phương đang tập trung củng cố và nâng cao chất lượng y tế cơ sở, chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”. Sau khi hoàn thành chuyển giao trạm y tế về địa phương quản lý, ngành Y tế tập trung nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời ngay tại cộng đồng; đẩy mạnh phát hiện sớm, quản lý bệnh không lây nhiễm, giảm quá tải cho tuyến trên và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Ngành phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, trong đó có mở rộng hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương và các trường đại học y khoa để đào tạo chuyên môn sâu, chuyển giao kỹ thuật cao; nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng công nghệ và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Vừa qua, trong chuyến khảo sát thực tế tại Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, trạm y tế với các nền tảng cơ sở vật chất tương đối tốt cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương, nên có nhiều điều kiện để tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Việc đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vừa là nhiệm vụ chuyên môn, vừa là trách nhiệm chính trị và xã hội của ngành Y tế. Thứ trưởng cũng đề nghị chính quyền địa phương và ngành Y tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế nhằm đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân./.