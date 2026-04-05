Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Thành phố Hồ Chí Minh đưa y tế đến từng hộ dân

Người cao tuổi tham gia đồng diễn dưỡng sinh, lan tỏa lối sống khỏe đến cộng đồng. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, công bằng, kịp thời và bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chăm sóc sức khỏe của Thành phố.

Là một siêu đô thị năng động với dân số gần 15 triệu người, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, cơ cấu dân số thay đổi mạnh mẽ. Cùng với đó, Thành phố phải đối mặt với gánh nặng kép về bệnh tật: vừa phải kiểm soát bệnh truyền nhiễm, vừa đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh lý tâm thần và các vấn đề sức khỏe do già hóa dân số. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục, gần dân và dựa trên dữ liệu là yêu cầu cấp thiết, đồng thời cũng là định hướng phát triển bền vững của ngành trong thời gian tới.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân năm nay, Sở Y tế chính thức ra quân các “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”. Đây là mô hình mới mang tính đột phá, thể hiện rõ định hướng đưa y tế đến gần dân, chăm sóc sức khỏe ngay từ cộng đồng. Các đội chăm sóc sức khỏe không chỉ chờ người dân đến khám khi có bệnh, mà chủ động “đi từng ngõ, đến từng nhà, chăm từng người”, quản lý sức khỏe theo vòng đời, theo nguyên lý y học gia đình. Việc triển khai mô hình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn từng bước định hình hệ thống y tế đa tầng, trong đó y tế cơ sở thực sự đóng vai trò “người gác cổng” của hệ thống, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế.

Bên cạnh đó, Sở huy động sức mạnh của toàn hệ thống điều trị để tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí cho người dân. Theo kế hoạch, ngay trong ngày 5/4, 58 bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn Thành phố tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí tại 64 phường, xã; đặc biệt ưu tiên các khu vực xa trung tâm. Thông qua hoạt động, người dân không chỉ được phát hiện sớm bệnh lý mà còn được tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe lâu dài, tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương; đồng thời dữ liệu khám bệnh sẽ được cập nhật vào hệ thống quản lý sức khỏe điện tử của Thành phố, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân.

Hiện Sở Y tế đang khẩn trương nghiên cứu và đề xuất giải pháp khám sức khỏe cho mọi người dân ngay trong năm 2026. Với quy mô gần 15 triệu dân, đây là thách thức rất lớn nhưng cũng là cơ hội để ngành Y tế xây dựng mô hình quản lý sức khỏe dân số hiện đại.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, Sở Y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh đổi mới hoạt động y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, triển khai hiệu quả các mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư; tăng cường quản lý sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình; ứng dụng công nghệ, dữ liệu và hồ sơ sức khỏe điện tử trong quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Các Sở, ban, ngành, địa phương, trường học, cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để tạo dựng môi trường sống khỏe mạnh, an toàn; phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng; giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng lối sống xanh, khoa học, lành mạnh trong từng khu phố, cơ quan, trường học và gia đình.../.