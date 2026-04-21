Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời

Học sinh đọc sách tại các gian trưng bày. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN Với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, chuỗi hoạt động năm nay nhằm khẳng định vai trò trung tâm của tri thức trong việc thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo và khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc đọc sách càng trở nên cần thiết để mỗi người hình thành tư duy độc lập và năng lực sáng tạo. Lãnh đạo tỉnh xác định phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với chiến lược phát triển con người Quảng Ngãi toàn diện. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đầu tư hệ thống thư viện hiện đại, đẩy mạnh thư viện số để người dân dễ dàng tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát động Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026” dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Cuộc thi là sân chơi trí tuệ để các em chia sẻ những cuốn sách hay, lan tỏa niềm đam mê đọc sách và góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao tặng sách và quà cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân có đóng góp tích cực trong việc phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều hoạt động phong phú như: cuộc thi “Hùng biện về cuốn sách của tôi”, xe thư viện lưu động phục vụ vùng sâu vùng xa, không gian trưng bày sách về đổi mới sáng tạo, hội thảo kỹ năng đọc và các chương trình “Gia đình đọc sách”, “Sách cho em”. Chuỗi sự kiện kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa văn hóa đọc trở thành thói quen và nếp sống trong cộng đồng.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 và Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026” diễn ra từ ngày 20-22/4./.