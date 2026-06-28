Ngày quốc tế Yoga lần thứ 12 - Sống khỏe theo năm tháng

Huấn luyện viên Yoga đến từ Tổng lãnh sự quán Ấn Độ hướng dẫn tập luyện Yoga. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Sự kiện thu hút hơn 500 người là các huấn luyện viên, học viên đến từ các trung tâm, câu lạc bộ Yoga, người dân, du khách yêu thích môn Yoga trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các địa phương lân cận. Sau các nghi thức khai mạc Ngày quốc tế Yoga là chương trình hướng dẫn tập luyện và trình diễn Yoga tập thể đầy ấn tượng. Màn đồng diễn gửi thông điệp lan tỏa lối sống tích cực, an lạc với thói quen luyện tập thể dục thể thao để cân bằng tâm trí, giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống.



Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2026 Việt Nam - Ấn Độ kỷ niệm 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Ấn Độ được duy trì và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp. Ngày quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 góp phần thúc đẩy, làm tốt đẹp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác phát triển du lịch bền vững dựa trên những nét tương đồng về văn hóa giữa hai quốc gia.



Theo ông Sourabh Kemparaju, Chánh Văn phòng, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ khi Liên hợp quốc tuyên bố ngày 21/6 là Ngày quốc tế Yoga, lễ kỷ niệm này đã trở thành một cầu nối mạnh mẽ giữa Ấn Độ và phần còn lại của thế giới. Đặc biệt, Việt Nam đã đón nhận Yoga với sự ấm áp, chân thành và trân trọng sâu sắc đối với các giá trị của Yoga mang lại. Sự phổ biến ngày càng rộng rãi của Yoga tại Việt Nam cũng phản ánh mối liên kết giao lưu nhân dân mạnh mẽ, tiếp tục làm phong phú thêm mối quan hệ song phương của hai nước.



Hơn 500 người là các huấn luyện viên, học viên đến từ các trung tâm, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cùng nhau tập luyện và đồng diễn Yoga. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN



Phong trào tập luyện Yoga tại tỉnh Lâm Đồng có những bước phát triển đáng khích lệ. Số lượng câu lạc bộ, phòng tập Yoga ngày càng tăng, công tác đào tạo huấn luyện viên được chú trọng, nhiều giải thi đấu Yoga ở các cấp được tổ chức ngày càng bài bản và thu hút đông đảo học viên tham gia. Yoga đã và đang trở thành môn thể dục thể thao được đông đảo người dân Lâm Đồng yêu thích, góp phần xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh trong cộng đồng./.