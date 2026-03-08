Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Nguồn cảm hứng cho phụ nữ Việt vươn xa toàn cầu

Giáo sư Lý Thục Huệ trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Mạc Luyện - PV TTXVN tại Hong Kong

Không chỉ chinh phục môi trường học thuật khắt khe tại Hong Kong - một trong những trung tâm giáo dục hàng đầu châu Á, chị còn mang theo tinh thần Việt, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên, trở thành một gương mặt phụ nữ tiêu biểu trong hành trình hội nhập toàn cầu hôm nay. Chị Huệ là nữ giáo sư người Việt Nam duy nhất tại Hong Kong đến thời điểm này.

Giáo sư Lý Thục Huệ được biết đến là một chuyên gia đầy tài năng trong lĩnh vực hóa vật liệu, cụ thể là vật liệu bán dẫn và vật liệu màng mỏng. Loại vật liệu này là "trái tim" của các thiết bị công nghệ hiện đại mà chúng ta sử dụng hàng ngày và cũng là lĩnh vực trọng điểm mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển. Ngày 25/2 vừa qua, chị được Đại học thành phố Hong Kong bổ nhiệm chức danh Giáo sư nhờ những đóng góp quan trọng trong những công trình nghiên cứu (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026).

Đến nay, Giáo sư Lý Thục Huệ đã công bố khoảng 70 công trình khoa học, trong đó có nhiều nghiên cứu đột phá đăng tải trên các tạp chí hàng đầu thế giới như Science và Nature Materials. Bên cạnh đó, chị cũng sở hữu 15 bằng sáng chế quốc tế đã và đang trong quá trình đăng ký, khẳng định vị thế của một nhà khoa học luôn tiên phong trong việc đưa tri thức vào ứng dụng thực tiễn.

Không chỉ đóng góp cho tri thức khoa học, Giáo sư Lý Thục Huệ còn đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục và nghiên cứu giữa Hong Kong và Việt Nam. Theo chị, khoa học không có biên giới, song bản sắc và nguồn cội Việt Nam luôn là điểm tựa để vượt qua những áp lực trong môi trường nghiên cứu cạnh tranh cao tại Hong Kong.

Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với Hong Kong, Giáo sư Lý Thục Huệ cho rằng đây là một trong những nơi có môi trường học thuật cạnh tranh bậc nhất, nhưng cũng là “miền đất hứa” cho những người đam mê nghiên cứu đỉnh cao. Chính môi trường cởi mở và năng động tại đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tri thức, nghiên cứu chuyên sâu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Không chỉ dừng lại ở những công trình nghiên cứu hàn lâm, Giáo sư Lý Thục Huệ còn dành trọn tâm huyết cho sứ mệnh dẫn dắt thế hệ trẻ và xây dựng hình ảnh một Việt Nam trí tuệ, hiện đại, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực. Với vai trò là người kết nối, mỗi năm chị Huệ thường xuyên về Việt Nam từ 2 đến 3 lần để làm việc cùng các trường đại học và cơ sở nghiên cứu. Chị Huệ cũng là nhân tố thúc đẩy việc triển khai hợp tác toàn diện giữa CityUHK và các cơ sở đào tạo hàng đầu như Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia HN), Viện Công nghệ Tiên tiến thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VAST- TPHCM).

Thông qua các chương trình hợp tác này, sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp với môi trường nghiên cứu quốc tế, đồng thời mở rộng các chương trình trao đổi học thuật hai chiều. Năm 2024, chương trình HK Tech 300 Southeast Asia Start-up Competition của CityUHK đã trao giải thưởng trị giá 1 triệu HKD cho đối tác tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy liên kết công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai bên.

Giáo sư Lý Thục Huệ (đứng bên phải) cùng nghiên cứu sinh Li Xuan tại phòng thí nghiệm. Ảnh: Mạc Luyện - PV TTXVN tại Hong Kong

Theo Giáo sư Lý Thục Huệ, để các ý tưởng khoa học có thể phát triển thành “hạt giống công nghệ” và tiến tới thương mại hóa, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa ba bên: nhà trường, nhà nghiên cứu và nhà quản lý. Sự phối hợp này sẽ giúp các kết quả nghiên cứu từ trường đại học được chuyển giao vào sản xuất và kinh doanh, qua đó tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, chị dự kiến sẽ làm việc với một số cơ sở đào tạo tại Việt Nam như Đại học VinUni và Đại học Phenikaa nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực vật liệu bán dẫn.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, Giáo sư Lý Thục Huệ cũng dành nhiều tâm huyết hỗ trợ các sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại Hong Kong. Nhiều học trò của chị sau khi tốt nghiệp đã trở về Việt Nam làm việc, tiêu biểu như tiến sĩ Thi Quốc Huy hiện công tác tại Viện Công nghệ Tiên tiến thuộc VAST tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường kết nối khoa học giữa Hong Kong và Việt Nam.

Nghiên cứu sinh Li Xuan, thành viên trong nhóm nghiên cứu của Giáo sư Lý Thục Huệ, cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi được trực tiếp học tập dưới sự hướng dẫn của Giáo sư. Theo Li Xuan, tinh thần làm việc tỉ mỉ và nghiêm túc của Giáo sư đã tạo ảnh hưởng lớn, giúp bạn thêm trân trọng con đường nghiên cứu khoa học và mong muốn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực graphene và vật liệu hai chiều trong thời gian tới.

Câu chuyện của Giáo sư Lý Thục Huệ là minh chứng rõ nét cho thấy với niềm đam mê và sự kiên trì, phụ nữ Việt Nam có thể tỏa sáng trên các diễn đàn khoa học quốc tế. Thành công của chị không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam tự tin vươn ra biển lớn.

Đại học Thành phố Hong Kong hiện nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, xếp thứ 63 theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026 và đứng thứ 7 châu Á theo QS Asia University Rankings 2026./.