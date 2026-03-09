Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Gìn giữ tiếng Việt từ mái ấm gia đình

Các gia đình cùng chụp ảnh kỷ niệm chương trình Ngày Quốc tế 8/3 tại Kyushu. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Chương trình diễn ra vào ngày 8/3 tại Học viện Nhật ngữ GAG, thành phố Fukuoka, với sự tham gia của đông đảo phụ nữ, gia đình và trẻ em người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kyushu. Sự kiện do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu, Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu và Hội người Việt Nam tại Fukuoka phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thu Hương - đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, gửi lời chúc mừng tới phụ nữ Việt Nam nhân ngày 8/3, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Kyushu trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là việc duy trì và lan tỏa tiếng Việt trong các gia đình và thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên tại nước ngoài. Theo bà Nguyễn Thu Hương, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là sợi dây gắn kết các thế hệ người Việt với quê hương, văn hóa và cội nguồn dân tộc.



Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu - nhấn mạnh vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong việc giữ gìn văn hóa gia đình và truyền lại tiếng Việt cho con trẻ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình đang sinh sống tại nước ngoài.



Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Duy Anh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Fukuoka - nhấn mạnh vai trò đặc biệt của gia đình trong việc duy trì tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào. Ông khẳng định với nhiều trẻ em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, gia đình chính là “lớp học tiếng Việt đầu tiên và quan trọng nhất”, nơi các em được nghe, được nói và cảm nhận ngôn ngữ của quê hương.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Duy Anh cho rằng những hoạt động cộng đồng như chương trình 8/3 không chỉ tạo cơ hội để các gia đình gặp gỡ, gắn kết mà còn góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt và khơi dậy ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ kiều bào.

Quang cảnh chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của cộng đồng người Việt tại Kyushu, Nhật Bản. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Điểm nhấn của chương trình là talkshow “Mẹ và Tiếng Việt”, nơi các khách mời cùng chia sẻ những câu chuyện chân thực về hành trình nuôi dạy con trong môi trường đa ngôn ngữ. Các diễn giả đã trao đổi về những khó khăn và kinh nghiệm thực tế trong việc giúp trẻ em sinh ra tại Nhật Bản vẫn duy trì sử dụng tiếng Việt trong đời sống gia đình.



Không khí chương trình trở nên sôi nổi và ấm áp hơn với phần trình diễn áo dài gia đình, nơi các gia đình Việt cùng khoác lên mình trang phục truyền thống, lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam giữa lòng Nhật Bản. Các hoạt động tương tác như trò chơi tiếng Việt cho mẹ và bé, hay góc viết yêu thương – tri ân mẹ đã mang lại nhiều khoảnh khắc xúc động và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.



Sự kiện khép lại trong không khí ấm áp và đầy cảm xúc, để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho cộng đồng người Việt tại Kyushu, đồng thời tiếp tục khẳng định tinh thần gắn kết của kiều bào trong hành trình giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam nơi xa Tổ quốc./.