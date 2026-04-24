Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cụ thể, các nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo chương trình, sáng 24/4, Quốc hội họp phiên bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc sau khi Quốc hội hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Kỳ họp thứ Nhất.

Phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi./.