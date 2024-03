Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện Mường Ảng. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Đến với ngày hội, nhân dân và du khách không chỉ tham quan, thưởng lãm không gian văn hóa rực rỡ sắc màu của các dân tộc huyện Mường Ảng mà còn trải nghiệm các trò chơi dân gian, hòa mình trong vòng xòe bất tận để cảm nhận những giá trị nhân văn sâu sắc, sức sống mãnh liệt và sự lan tỏa mạnh mẽ của Nghệ thuật xòe Thái - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh.



Ngày hội năm nay được tổ chức từ ngày 19 - 20/3 với quy mô lớn hơn so với những lần trước. Bên cạnh các hoạt động trưng bày, triển lãm, thi và giới thiệu ẩm thực, các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như thường lệ, còn có các hoạt động lần đầu tiên được tổ chức như: Hoạt động trình diễn văn hoá đường phố, đi trên cầu kiều ở hồ điều hoà thị trấn Mường Ảng, chiếu phim tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ, triển lãm ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ và các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Ảng qua các thời kỳ...



Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Ẩm thực các dân tộc huyện Mường Ảng được tổ chức còn nhằm giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Đây còn còn là cầu nối giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các xã, thị trấn trong huyện, qua đó đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng như nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong huyện về ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…



Trước đó, chiều cùng ngày, huyện Mường Ảng tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng ba công trình trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ gồm: Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện, Trường Mầm non Hoa Hồng, xây dựng cổng chào và cổng vòm đèn LED trên tuyến quốc lộ 279 (đoạn qua thị trấn Mường Ảng), huyện Mường Ảng. Ba công trình được đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư hơn 81 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương do tỉnh và huyện quản lý; vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025…



Tiếp đó, huyện Mường Ảng cũng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại hồ điều hòa, trung tâm thị trấn Mường Ảng. Huyện cũng đã đặt mục tiêu năm 2024, sẽ trồng 240 ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ; trồng trên 800 cây phân tán và trên 400 ha các loại cây nông nghiệp như: cà phê, chè, cây ăn quả; đồng thời phối hợp với nhà đầu tư triển khai trồng rừng phục vụ nhà máy điện sinh khối trên địa bàn huyện.

Ngoài ra huyện cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ thoát khỏi tình trạng nghèo và đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 34,11%./.