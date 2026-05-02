Ngày hội thể thao thắp lửa gắn kết cộng đồng du học sinh Việt tại Australia

Diễn ra trong ba ngày 25/4, 26/4 tại Trung tâm Cầu lông Yennora và ngày 2/5 tại Trung tâm Giải trí Concord Oval, sự kiện năm nay quy tụ hơn 220 vận động viên và cổ động viên đến từ nhiều trường đại học trên khắp bang New South Wales. Không chỉ là sân chơi thể thao, UAVS Sports Day 2026 còn trở thành không gian giao lưu sôi động, nơi các bạn trẻ có cơ hội rèn luyện thể chất, giải tỏa áp lực học tập, tăng cường kỹ năng làm việc nhóm và mở rộng kết nối trong môi trường đa văn hóa.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, giải đấu năm nay tiếp tục ghi dấu bằng bầu không khí sôi nổi và tinh thần thi đấu nhiệt huyết. Các trận đấu vòng loại và chung kết diễn ra hấp dẫn với nhiều pha bóng tốc độ cao, những màn tranh tài quyết liệt và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, tạo nên một ngày hội đậm màu sắc tuổi trẻ.

Chia sẻ bên lề sự kiện, Hoàng Nam Khánh – sinh viên Đại học Macquarie và là Trưởng ban tổ chức – cho biết điều bạn mong muốn nhất khi tổ chức giải đấu là tạo nên một không gian để những người trẻ đang học tập nơi đất khách có thể tìm thấy sự gắn kết và nguồn động lực tích cực. Theo Nam Khánh, khoảnh khắc chứng kiến các sinh viên từ xa lạ trở nên thân thiết, đồng hành và cổ vũ lẫn nhau chính là điều ý nghĩa nhất mà UAVS Sports Day 2026 mang lại.

Trong khi đó, Nguyễn Hà Vy – Phó Chủ tịch UAVS-NSW – cho rằng sự kiện năm nay cho thấy phong trào thể thao trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Australia ngày càng phát triển mạnh mẽ. Không chỉ cạnh tranh về chuyên môn, các đội thi còn thể hiện tinh thần đồng đội, sự quyết tâm và tinh thần fair-play – những giá trị mà UAVS-NSW luôn hướng tới trong các hoạt động cộng đồng.

Giải Nhất thi bóng rổ do Đại diện nhà tài trợ My Australian Property trao giải. Ảnh: Thanh Tú - PV TTXVN tại Australia



Không giấu được niềm vui sau chức vô địch bóng rổ, Nhật Hoàng Anh – đội trưởng đội GOATS – chia sẻ rằng giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao hơn nhiều so với trước, với các trận đấu kịch tính và giàu cảm xúc. Theo Hoàng Anh, điều đáng quý nhất không chỉ là chiến thắng mà còn là cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và xây dựng những mối quan hệ mới trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia.

Bên cạnh các hoạt động thi đấu, Ban tổ chức còn lồng ghép nhiều chương trình văn nghệ và giải trí nhằm tạo không khí sôi động, giúp người tham gia có thêm những trải nghiệm đáng nhớ. Sự kiện khép lại bằng lễ trao giải cho các đội và cá nhân xuất sắc, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 4.000 AUD (hơn 2.500 USD) cùng nhiều phần quà từ các đơn vị đồng hành.

Với sự tham gia đông đảo và những phản hồi tích cực từ cộng đồng sinh viên, UAVS Sports Day 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của thể thao như một cầu nối quan trọng, góp phần xây dựng cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Australia ngày càng gắn bó, năng động và giàu tinh thần sẻ chia tại “Xứ sở Chuột túi”./.