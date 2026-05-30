Ngày hội Thế giới tuổi thơ năm 2026: Điểm hẹn thân thuộc của thiếu nhi dịp hè về

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm yêu thương đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Người từng căn dặn “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Tư tưởng này không chỉ xuyên suốt trong chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước mà còn là của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định trẻ em là trung tâm của các chính sách phát triển bền vững và dành sự quan tâm sâu sắc trong việc tạo dựng môi trường học tập, vui chơi, sáng tạo, phát triển toàn diện cho trẻ em cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao… dành cho thiếu nhi ngày càng được chú trọng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy trí tưởng tượng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và hình thành những giá trị nhân văn tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

“Ngày hội Thế giới tuổi thơ” là hoạt động văn hóa thường niên có ý nghĩa thiết thực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức suốt nhiều năm qua, trở thành điểm hẹn thân thuộc của thiếu nhi mỗi dịp hè về. Qua 27 lần tổ chức, Ngày hội không chỉ là sân chơi văn hóa, nghệ thuật bổ ích mà còn là nơi để trẻ em được giao lưu, trải nghiệm, khám phá và phát huy khả năng sáng tạo của mình trong môi trường lành mạnh, thân thiện và giàu tính nhân văn.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, ngày hội cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong quá trình hình thành nhân cách và phát triển tâm hồn trẻ thơ. Bởi một môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn sẽ là nền tảng quan trọng để trẻ em phát triển toàn diện, trở thành những công dân có tri thức, có trách nhiệm, có lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho đất nước trong tương lai.

“Trẻ em hôm nay chính là tương lai của đất nước ngày mai. Chăm lo cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là lương tri và nghĩa vụ thiêng liêng của toàn xã hội. Tôi mong rằng, thông qua Ngày hội này, các cháu thiếu niên nhi đồng sẽ có thêm nhiều niềm vui, thêm những trải nghiệm bổ ích và những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ; đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng, tinh thần học tập và sáng tạo để trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ.

Năm nay, “Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27” diễn ra từ ngày 29/5 đến ngày 1/6 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Trong đó, nổi bật là Triển lãm “Cuộc thi và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2025”; Triển lãm “Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu”; Triển lãm tranh thiếu nhi “My friend - Người bạn trong tưởng tượng của em”…; Khu trưng bày, truyền thông về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; giới thiệu hoạt động của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111; hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tư vấn, phổ biến kiến thức về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và kỹ năng sử dụng Internet an toàn…

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống và thủ công dân gian, với sự hướng dẫn của nghệ nhân và thợ thủ công đến từ các làng nghề truyền thống, các em được trực tiếp tham gia nặn gốm, ghép tranh gốm, nặn tò he, in tranh dân gian, thêu tay, đan mây tre, làm hoa giấy dó, tết lá dừa nghệ thuật, làm diều sáo, nến thơm, đồ thủ công tái chế, búp bê vải, phụ kiện trang sức… và nhiều sản phẩm thủ công sáng tạo khác.

Các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật gồm hướng dẫn nhảy flashmob, vẽ mặt nạ tuồng, tô tranh sáng tạo, vẽ trên túi vải, thiết kế trang phục nhân vật truyện tranh và các hoạt động mỹ thuật cộng đồng…; các hoạt động trải nghiệm khoa học, công nghệ và giáo dục tư duy sáng tạo, giúp trẻ em tiếp cận công nghệ hiện đại, phát triển tư duy logic, khả năng quan sát, sáng tạo và kỹ năng học tập chủ động trong thời đại số...

Đặc biệt, chương trình giáo dục kỹ năng “Em làm lính cứu hỏa” do lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn giúp trẻ em tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ trong gia đình và trường học.

Thông qua các chương trình nghệ thuật, không gian sáng tạo và hoạt động tương tác, các em thiếu nhi được tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống dân tộc, nghệ thuật thủ công, các giá trị lịch sử, tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng./.

Phương Lan