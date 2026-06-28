Công nhân, người lao động tham gia khám bệnh và đăng ký hiến mô, tạng tại Ngày hội. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công rực rỡ đã mở ra một chặng đường mới với nhiều kỳ vọng và mục tiêu lớn lao. Một trong những thông điệp cốt lõi, xuyên suốt và là kim chỉ nam cho mọi hành động là lấy người lao động làm trung tâm, lấy sự hài lòng, hạnh phúc và sức khỏe của đoàn viên làm thước đo cho mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn.



Theo bà Thái Thu Xương, người lao động là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, là lực lượng tiên phong trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Trước những áp lực của cuộc sống hiện đại, nhiều anh chị em vì mưu sinh, vì hoàn cảnh khó khăn mà quên đi việc chăm sóc chính bản thân mình. Vì vậy, Ngày hội "Trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" không đơn thuần là khám bệnh mà còn phát động việc chăm sóc sức khỏe lâu dài, toàn diện tới người lao động. Ngày hội đã mang lại những giá trị cốt lõi và toàn diện: cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao; gắn kết chuyên môn với an sinh xã hội; nâng cao nhận thức dài hạn, giúp người lao động thay đổi nhận thức, tiếp thu kiến thức dinh dưỡng, an toàn lao động để tự bảo vệ mình và gia đình…



Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, đây là lần thứ 3 Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng với Tổng Liên đoàn thực hiện khám sức khỏe cho công nhân, người lao động với tổng số khoảng 6.000 lượt người được khám và tư vấn y tế. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với các sự kiện với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để đảm bảo chăm lo sức khỏe tốt hơn cho người lao động trong cả nước.



Trao quà cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN



Tại ngày hội, 1.100 công nhân lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ được khám bệnh sàng lọc, tư vấn sức khỏe. Ban Tổ chức đã trao 100 phần quà cho cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.



Dịp này, Ban Tổ chức đã phát động chương trình người lao động đăng ký hiến mô tạng với chủ đề “Trao yêu thương - Nối dài sự sống”./.