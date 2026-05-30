Ngày hội kết nối nhân ái lan tỏa thông điệp chăm sóc, bảo vệ trẻ em toàn diện

Bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà cho em nhỏ tại Ngày hội. Ảnh: Phương Thanh-TTXVN

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cùng các nghệ sĩ, y bác sĩ, nhà hảo tâm và đông đảo phụ huynh, trẻ em đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao ý nghĩa của ngày hội, khẳng định sự kiện đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, huy động cộng đồng chung tay hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mục tiêu của các hoạt động hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc hay trao quà mà còn hướng đến việc đồng hành lâu dài cùng trẻ em khuyết tật trên hành trình trưởng thành, hòa nhập xã hội; tạo điều kiện để các em tiếp cận các hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề, phát triển kỹ năng, tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp trong tương lai; kết nối doanh nghiệp và cộng đồng tiêu dùng với các sản phẩm do trẻ khuyết tật thực hiện.

Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe trẻ em Trần Doãn Tiến cho biết, việc chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em yếu thế, không chỉ là trách nhiệm mà còn là thước đo của sự phát triển nhân văn, bền vững của xã hội. Ông nhấn mạnh, một xã hội chỉ thực sự văn minh khi mọi trẻ em đều có cơ hội được yêu thương, học tập, vui chơi và phát triển. Điều trẻ em cần đôi khi không phải những điều lớn lao mà là sự quan tâm, động viên, cơ hội được đến trường, được sống trong môi trường an toàn và được cộng đồng yêu thương.

Tại ngày hội, nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em được tổ chức như: khám và tư vấn sức khỏe miễn phí các chuyên khoa dinh dưỡng, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sức khỏe tâm thần; các khu vui chơi, trải nghiệm, hoạt động tương tác; gian hàng "0 đồng", các hoạt động thiện nguyện cộng đồng; khu trưng bày sản phẩm do trẻ khuyết tật thực hiện; gala âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật và thời trang thiếu nhi. Đặc biệt, ngày hội còn có sự tham gia của các trường học, trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật như Trường Phổ thông Cơ sở Xã Đàn, Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu cùng các trung tâm trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức chuyên đề hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn; chương trình tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; tọa đàm “Tiếp cận đa ngành trong chẩn đoán, tư vấn, trị liệu tâm lý cho trẻ em có rối loạn phát triển” giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe tâm thần trẻ em, đồng thời cung cấp thông tin và giải pháp hỗ trợ cho phụ huynh và người chăm sóc trẻ.

Em nhỏ đăng ký tham gia chương trình. Ảnh: Phương Thanh-TTXVN

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cùng 2.000 suất khám mắt miễn phí dành cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tặng bằng khen, giấy khen, chứng nhận và kỷ niệm chương cho những cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp, đồng hành trong thời gian qua./.