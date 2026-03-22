Ngày hội hướng nghiệp quốc tế mở rộng cơ hội cho học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên đặt câu hỏi trao đổi tại ngày hội. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN Trong khuôn khổ ngày hội, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ được nghe tham luận chuyên đề về đào tạo nguồn nhân lực, định hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm quốc tế; giao lưu, kết nối và tư vấn trực tiếp với chuyên gia, doanh nghiệp. Ông Tạ Vĩnh Phúc, đại diện Tập đoàn An Dương thông tin về xu hướng, tổng quan thị trường quốc tế, điều kiện tuyển sinh, mức học phí, chính sách hỗ trợ, học bổng và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp tại Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Đại diện Tập đoàn An Dương trao đổi, giải đáp thắc mắc với học sinh, sinh viên. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Theo đó, các thị trường này hiện triển khai nhiều chương trình đa dạng như du học nghề, du học tiếng, chương trình Tokutei, du học thạc sĩ, kỹ sư E7, chuyển đổi bằng, thực tập hưởng lương, đào tạo song bằng nghề nghiệp. Về nhu cầu lao động, các thị trường trên đang có nhu cầu tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực, tập trung vào các ngành như điều dưỡng, cơ khí, nhà hàng, điện tử, nông nghiệp và công nghệ thông tin.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho rằng, việc trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích nghi với môi trường quốc tế không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi bạn trẻ. Vì vậy, các bạn cần chủ động xây dựng hành trang vững chắc để có thể nắm bắt mọi cơ hội phát triển tại các thị trường lao động tiềm năng trong nước cũng như quốc tế.

Ngày hội được tổ chức nhằm giúp học sinh, sinh viên trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực, điều kiện và định hướng của bản thân. Đồng thời, hoạt động thể hiện vai trò xung kích, đồng hành của tổ chức Đoàn trong việc định hướng nghề nghiệp, mở rộng cơ hội học tập, việc làm cho đoàn viên, thanh niên; tăng cường công tác phối hợp, chung tay xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện, bền vững, phù hợp với chương trình, định hướng phát triển thanh niên trên địa bàn. Qua đó, góp phần giúp học sinh, sinh viên xác định rõ định hướng nghề nghiệp, tạo nền tảng phát triển bản thân, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.