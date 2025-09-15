Ngày hội Doanh nhân Malaysia 2025: Dấu ấn kết nối từ Việt Nam

Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh (thứ 3, từ trái) chụp ảnh cùng các thành viên Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam tại gian hàng mây tre đan Việt Nam. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch DPUM Abu Hasan nhấn mạnh HUN 2025 không chỉ là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh mà còn là trải nghiệm trọn vẹn, giới thiệu vẻ đẹp và sự đa dạng của Malaysia đến thế giới thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Chủ tịch Abu Hasan khẳng định HUN 2025 tôn vinh sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ giữa văn hóa và thương mại, minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đổi mới. Bằng cách kết nối doanh nhân với thị trường và thúc đẩy hợp tác chiến lược, HUN 2025 sẽ góp phần tác động kinh tế dài hạn, thúc đẩy tăng trưởng thông qua du lịch, xuất khẩu và quan hệ đối tác bền vững.

Theo ban tổ chức, HUN 2025 cung cấp nền tảng toàn diện cho các doanh nhân trong và ngoài nước mở rộng mạng lưới trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, du lịch, văn hóa, di sản, thực phẩm, công nghiệp, nông nghiệp, đầu tư và dịch vụ. Các hoạt động tại sự kiện gồm các phiên thảo luận, kết nối hợp tác kinh doanh; giới thiệu và bán sản phẩm tại các gian hàng; biểu diễn nghệ thuật, lễ hội ẩm thực giúp du khách trải nghiệm văn hóa. Ban tổ chức HUN 2025 đặt mục tiêu thu hút hơn 1.000 doanh nhân trong nước và quốc tế từ nhiều ngành nghề khác nhau, hàng chục ngàn lượt khách tham quan nội địa và quốc tế, hàng trăm thỏa thuận hợp tác kinh doanh, củng cố quan hệ đối tác và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp địa phương.