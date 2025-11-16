Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại nước ngoài - Kỷ lục 1.000 người xếp hình Quốc kỳ Việt Nam

Hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam xếp từ 15 khối đại diện cho 15 thành phần trong cộng đồng với hơn 1.000 người tham dự. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới; đồng thời triển khai Đề án thí điểm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Sự kiện có sự tham gia của bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Fukuoka; cùng toàn thể cán bộ và nhân viên Tổng lãnh sự quán; ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệu trưởng trường Nhật ngữ GAG, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu; đại diện Ban Quốc tế tỉnh Fukuoka, Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại Fukuoka.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai nhấn mạnh việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết và Đại hội thể dục thể thao nhằm phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố sức mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung và khu vực Kyushu nói riêng; đông thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản; kết hợp giao lưu văn hóa - thể thao, lan tỏa bản sắc Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu đoàn kết, hội nhập, phát triển và hướng về quê hương, đất nước. Việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết tại Kyushu không chỉ là một sinh hoạt cộng đồng, mà còn là dịp củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi kiều bào.

Điểm nhấn xúc động nhất của ngày hội là khoảnh khắc hơn 1.000 người Việt Nam đồng loạt tiến vào đội hình, tạo thành Lá cờ đỏ sao vàng gồm 3 nhóm lớn với 15 khối đại diện cho 15 thành phần cộng đồng. Đại diện Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu (VietWorld) đã trao bằng xác lập kỷ lục “Sự kiện xếp hình Quốc kỳ Việt Nam tại Nhật Bản có số lượng người tham gia đông nhất” cho Hội người Việt Nam tại Fukuoka và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.