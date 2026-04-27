Ngày hội của các gia đình Việt – Hàn tại Hàn Quốc

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Mai Thị Hồng Ngọc - Chủ tịch Hội phụ nữ, đại diện cho Ban tổ chức - nêu rõ Ngày hội Gia đình Việt – Hàn 2026 được tổ chức nhằm mục đích tạo không gian để các gia đình giao lưu, gắn kết yêu thương, có thêm nhiều giây phút đáng nhớ bên nhau. Gia đình là tế bào của xã hội, là bến đỗ bình an, nuôi dưỡng những ước mơ. Sự kiện năm nay càng trở nên có ý nghĩa khi tổ chức đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, các gia đình Việt – Hàn ở Hàn Quốc cùng thể hiện tấm lòng hướng về cội nguồn dân tộc, tự hào là con cháu lạc hồng cùng nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ con cháu mai sau.

Phát biểu chúc mừng sự kiện, bà Nguyễn Thị Thái Bình - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - nêu rõ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân vừa có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam thành công rực rỡ, tạo đà thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn tới. Trong thành công chung đó, các gia đình Việt - Hàn chính là những nhịp cầu bền vững nhất, nơi hai nền văn hóa được kết nối bằng tình yêu, sự thấu hiểu và sẻ chia mỗi ngày.

Bà Nguyễn Thị Thái Bình, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu . Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Bà Nguyễn Thị Thái Bình nhấn mạnh mỗi gia đình là một câu chuyện đẹp về hội nhập và hòa hợp, không chỉ vun đắp hạnh phúc riêng mà còn góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Đặc biệt, trẻ em sinh ra trong các gia đình mang hai dòng chảy văn hóa chính là biểu tượng sinh động cho tương lai gắn kết lâu dài giữa hai nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Hội Phụ nữ đã đồng hành cùng Đại sứ quán tổ chức các hoạt động và phong trào hết sức có ý nghĩa vì cộng đồng người Việt Nam để tạo sự gắn kết với quê hương đất nước và gắn kết trong thế hệ trẻ người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài Seoul, ông Kim Dong-hoon, cho rằng các gia đình Hàn – Việt là cầu nối quý báu giữa hai nền văn hóa, là những đại diện tiêu biểu đang trực tiếp lan tỏa giá trị của sự đa dạng và tinh thần hội nhập. Vì thế, “Ngày hội Gia đình Việt – Hàn năm 2026” không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà là dịp quan trọng để cùng chia sẻ những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại của hai nước, qua đó thúc đẩy thấu hiểu và chia sẻ. Ông Kim Dong-hoon bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ giúp tăng cường gắn kết trong các gia đình và xây dựng cộng đồng ngày càng bền chặt hơn.

Các gia đình tham gia chụp ảnh luu niệm. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức đã tạo ra các nội dung đa dạng như phần thi tài năng cho các gia đình Việt - Hàn; trải nghiệm ẩm thực và văn hóa truyền thống Việt Nam, qua đó lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến cộng đồng bản địa./.